Бункер Путина 5 Александр Коваленко

19.11.2020, 13:57

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Зарисовки на тему последнего пристанища фюрера.

В далеком 1945 году, Адольф Гитлер, 16 января спустился в Фюрербункер, размещенный в рейхсканцелярии в Берлине и остался его обитателем, с редким появлением на белый свет, вплоть до 30 апреля 1945 года, когда покончил жизнь самоубийством. А если быть точнее, его добили, поскольку даже на этом поприще его успехи оказались такими же жалкими, каким, по сути, и был сам Гитлер, всю жизнь пытавшийся свои комплексы компенсировать угнетением и террором по отношению к другим народам.

В марте 2020 года, президент Российской Федерации Владимир Путин спустился в бункер в Ново-Огарево и по состоянию на вторую половину ноября 2020 года он его практически не покидает. Конечно, за редким исключением, когда нужно явить себя народу на свежем воздухе при беспрецедентных мерах безопасности.

Некоторое время назад я уже писал, что бункер в Ново-Огарево для Путина превращается в его "Девичью башню". Но уже стартовал девятый месяц изоляции президента России, который избрал для этого отнюдь не подвалы Кремля, а именно удаленное от Москвы Ново-Огарево.

В принципе, изоляционизм для Владимира Путина — дело не настолько необычное, как может показаться. Например, весной 2015 года президент России исчез из поля видимости российских СМИ на долгие 11 дней. О президенте ядерной державы не было ни слуху, ни духу, что породило огромное количество слухов, после чего он внезапно появился, как ни в чем, ни бывало. Эту историю с исчезновением Путина на 11 дней я досконально изучил в своей книге "11 дней без Путина". А с 2015 по 2016 год президент России и вовсе не покидал Россию на протяжении более 5 месяцев.

Так, посетив 30 ноября 2015 года Париж, в рамках 21-й Конференции стран — участниц Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата и 11-го Совещания сторон Киотского протокола, Путин последующие более чем пять месяцев не покидал Российскую Федерацию. За исключением единственной поездки 25 февраля 2016 года в Минск, что сравнимо с поездкой на дачу, а не полноценным зарубежным визитом.

Но, похоже, затворничество Владимира Путина достигло на этот раз своего пика. Вот только диктаторы, скрывающиеся от внешнего мира, традиционно заканчивают очень плохо, поскольку в такой ситуации они теряют контроль над ситуацией не только внутри страны, но и за дверьми своего кабинета.

Затворничество Путина — это демонстрация не просто боязни коронавируса, а слабости президента, который два десятилетия являлся неоспоримым авторитетом в стране. Но стареющий и трясущийся за свою жизнь пенсионер не внушает того страха, что внушал ранее немногословный офицер ФСБ, в сознании многих граждан РФ взявшийся из ниоткуда.

Примечательно, что изоляция Владимира Путина совпала с пиком межведомственной конфронтации внутри российских силовых структур. И если ранее присутствующий на рабочем месте "верховный главнокомандующий" создавал эффект охлаждения этого буйства жаждущих преференций, то в нынешней ситуации он сам же может пасть жертвой этой конфронтации.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"

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