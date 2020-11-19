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Медики РНПЦ «Мать и дитя» поддержали своего коллегу Андрея Витушко

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  • 19.11.2020, 14:29
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Медики РНПЦ «Мать и дитя» поддержали своего коллегу Андрея Витушко
Андрей Витушко

Кандидата медицинских наук увольняют за его гражданскую позицию.

Сотрудники РНПЦ «Мать и дитя» подали коллективное обращение директору Сергею Васильеву с просьбой продлить контракт с детским анестезиологом-реаниматологом, кандидатом медицинских наук Андреем Витушко, пишет сайт naviny.by.

Как сообщалось ранее, 16 ноября администрация центра известила врача о намерении не продлевать его контракт, который заканчивается 17 декабря.

«За время работы в ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» Витушко Андрей Николаевич зарекомендовал себя как врач анестезиолог-реаниматолог с высочайшими профессиональными навыками и умениями. Личные качество Витушко Андрея Николаевича: честь, достоинство, гуманизм, честность, преданность профессии высоко ценятся в коллективе», — говорится в обращении, распространенном в соцсетях.

Сотрудники РНПЦ просят руководство центра «поддержать высокий профессиональный уровень» медучреждения, так как работа в команде с таким коллегой, как Витушко — «залог успеха в оказании высоко специализированной медицинской помощи новорожденным детям, включая глубоко недоношенных и детей с врожденными пороками развития».

Андрей Витушко проработал в РНПЦ «Мать и дитя» почти 20 лет. В отделение анестезиологии и реанимации (с палатами для новорожденных детей) он пришел в 2001 году. «Это та работа, которую я действительно люблю и чем с удовольствием занимаюсь и занимался бы дальше — улучшал бы оказание помощи больным новорожденным деткам. У меня есть и диссертация об этом, вся моя научная и практическая деятельность направлена на сохранение здоровья детей. И это для меня важно», — подчеркнул он.

Свое увольнение врач связывает с тем, что открыто выражает гражданскую позицию. «Наверное, современной белорусской системе здравоохранения не нужны профессионалы. И это в ситуации, когда в стране вторая волна коронавируса, в то время, когда во всем мире востребованы анестезиологи-реаниматологи. Возможно, в сегодняшней системе здравоохранения ценятся какие-то другие качества и не ценится критическое мышление, смелость, нетолерантность ко лжи и конструктивная критика», — сообщал он БелаПАН.

Вечером 10 августа Андрей Витушко и его жена Кристина были задержаны у Центрального РУВД Минска — они искали там своего задержанного несовершеннолетнего сына. Кристину Витушко выпустили из изолятора в ЦИП на Окрестина 13 августа, на следующий день отпустили Андрея.

Пока Андрей Витушко находился в изоляторе, его коллеги два дня выходили к Белорусскому государственному медуниверситету с портретами анестезиолога-реаниматолога и плакатами в его поддержку.

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