Все хоккейные сборные отказываются ехать на чемпионат мира в Беларусь 24 19.11.2020, 14:49

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Кроме России.

Все хоккейные сборные, кроме России, отказываются ехать на чемпионат мира в Беларуси, сообщает metaratings.ru.

При этом Международная федерация хоккея на льду (IIHF) под давлением национальных федераций может перенести мировое первенство из Беларуси. Отмечается, что Латвия, скорее всего, останется принимающей стороной чемпионата мира, однако вряд ли сумеет провести турнир одна

Мужской чемпионат мира по хоккею-2021 года планируется на период с 7 по 23 мая в Минске и Риге.

Напомним, что ведущие белорусские и международные правозащитные организации призвали отменить проведение ЧМ по хоккею в Минске из-за нарушений режимом Лукашекно прав человека и преступлений против человечности.

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