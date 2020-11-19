Отрыв от реальности 19.11.2020, 14:52

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Фото: ТАСС

Теперь не только снегопады зимой неожиданно наступают, но и вторая волна идущей уже почти год эпидемии.

Вчерашнее совещание Владимира Путина с членами правительства продемонстрировало, что в России совершенно нарушена система планирования. Теперь не только снегопады зимой неожиданно наступают, но и вторая волна идущей уже почти год эпидемии. Свой вклад в это внес развал статистики, невозможно планировать, не оперируя объективными данными. Ну и очевидно, что власти в регионах волнуют в первую очередь вопросы прикрытия задниц, а не решение конкретных проблем, пишет Telegram-канал "Малюта Скуратов".

На совещании Голикова сообщила, что в стране развернуто 268 тысяч ковидных коек, из них 81% загружены. Если взять статистику оперативного штаба о количестве выявленных случаев, вычесть число умерших и выздоровевших, то получим, что на данный момент в России 457,5 тысяч активных случаев ковида. Получается, у нас госпитализируют почти половину тех, у кого выявлен коронавирус? Или же случаев несколько больше?

Путин на совещании ушел в отрыв от реальности. Впрочем, это не только на совещании. Потребовав, чтобы результаты тестов на коронавирус производились быстрее, чем за 48 часов. Даже Голикова осмелилась настаивать, что 48 часов это единственный доступный вариант. Отдельно хочется заметить, что на этом совещании, с членами правительства и посвященном коронавирусу, вторым слово Путин предоставил не министру здравоохранения, что было бы логично, а руководителю исполкома ОНФ Кузнецову.

Реакция Путина на выступление министра Мурашко дала новый повод обратить внимание на особенности когнитивной деятельности президента в последнее время. Был выдвинут главный лозунг этого года: пациентов надо лечить. Заодно выяснилось, что стране не хватает примерно 2700 машин скорой помощи. Сюрприз на десятом (или одиннадцатом) месяце эпидемии. Лекарств в аптеках, кстати, тоже нет. Еще один сюрприз.

Итого: больницы почти полностью загружены, машин для транспортировки больных не хватает, лекарств необходимых в аптеках практически нет. Главное, контроль есть. Ситуация контролируемая, сказал Путин.

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