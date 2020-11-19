Писатель Андрей Жвалевский: В Беларуси идет борьба добра со злом, света с тьмой 1 19.11.2020, 15:07

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Андрей Жвалевский

Наша победа обязательно наступит.

Писатель Андрей Жвалевский, который каждый вечер в «Фейсбуке» подводит итоги протестного дня в Беларуси, заявляет, что страха, что «все закончится», давно уже нет, и объясняет, на чем основывается его исторический оптимизм, сообщает svaboda.org.

- Каждый день в Фейсбуке вы подводите итоги дня, описываете главные события и даете им свои оценки. Этот жанр оказался очень популярен, и вы собираете порой до тысячи лайков. Нередко в ваших записях звучит исторический оптимизм – поэтому вас можно назвать белорусским Кацем. Или уже называли?

- Да, аналогия с Максимом Кацем напрашивается, но, естественно, у нас совершенно разные задачи, формы и аудитории, да и масштабы. Так получилось, что с первых дней событий я и мой любимый соавтор Евгения Пастернак начали вести эти хроники, особенно не задумываясь, зачем это нужно.

Однако этот формат оказался очень востребован – во первых, у меня в записях было мало эмоций, – во вторых, тогда на фоне отключений интернета вообще не хватало информации. Через неделю я думал это бросить, даже написал соответствующий пост – но столько людей попросили меня продолжать, что пришлось продолжать. И сейчас для меня это очень важная вещь, когда в течение дня приходит самая разная, часто трагическая информация – но вечером садишься, разлагаешь все по полочкам и видишь уже целую картину.

- Можно сказать, что сейчас вы уже видите в этом ежедневном формате свою миссию как писателя? Мол, «мы отвечаем за того, кого приручили». И вы сейчас в любых условиях и обстоятельствах в конце дня обязаны выдать свою колонку?

- Есть такое. Иногда я целый день новости не смотрю, и вечером возникает мысль – «а может пропустить». Но нет, люди ждут, люди уже требуют. Пишут, спрашивают.

Но все же главная цель – это личная психотерапия. Если я сам не разложу их по полочкам — мне самому плохо, я хорошо спать не смогу.

- Когда начались протесты, то в сети возникло много мемов и шуток о белорусах, что их ощущения и настроение шатаются в диапазоне от «Все пропало» до «мы уже побеждаем». На какой стадии эта синусоида у вас сейчас?

- Должен сказать, что амплитуда и размах этой синусоиды сейчас уменьшились. Первые недели, когда сначала казалось, что «нас всех убьют», а потом, что «мы почти победили» — размах был от минуса до плюса гораздо больше. А сейчас даже в самый трудный момент все понимают, что это просто очередной трудный момент. Поэтому отчаяния уже нет. А если случается какая-то победа – ты понимаешь, что это просто очередная локальная победа, и до общей победы еще далеко.

Если говорить о конкретно сегодня – то сейчас у нас очень трудное время. Но это означает, что нужно менять тактику, больше организовываться, больше новых идей. И такого страха, что «сейчас все закончится», уже нет.

- Сегодняшние драматические события описываются в самых разных формах. Есть холодные схемы политологов – но даже и некоторые из них иногда подключают эмоции. Какая форма, по вашему мнению, наиболее соответствует времени и лучше всего его описывает?

- Во первых, надо сказать, что нужно все — и сухой анализ, и эмоциональные высказывания. У политологов иногда не хватает понимания, о то, что происходит сейчас в Беларуси – это не политика. Можно сказать, что нет политических сил в этом противостоянии — по крайней мере, между ними стерлась и нивелировалась всякая разница.

Борьба, которая сейчас происходит, это более глубокая история. Это борьба добра со злом, свет с тьмой. И как для писателя для меня это странная ситуация. Ибо я не верил, что так может быть.

Мы с Евгенией Пастернак вели литературную студию, и я всегда объяснял детям, что не бывает чисто белого и чисто черного. В каждом человеке есть и то и другое. Но теперь есть две силы, одна из которых — абсолютное зло, и другая — абсолютное добро. И так не бывает, в моей 53-летней жизни такого не было! Поэтому очень просто выбирать свою сторону в такой ситуации. Все очень просто – либо ты палач и убийца или их оправдываешь, либо ты против насилия и преступников.

- Многие замечают чрезвычайную кинематографичность и литературность того, что происходит с нами сегодня. Многочисленные кадры сразу становятся культовыми. Что раньше появится о белорусском 2020-м – книги или фильмы?

- Netflix уже якобы снимает сериал о событиях в Беларуси. Как сценарист скажу, что когда видишь некоторые кадры и сюжеты — омоновцы, которые затмевают спиной храм, эти черные толпы силовиков (такое ощущение, что черной формой они специально косплеят Вторую мировую) — визуально это сильно впечатляет.

- Ваш коллега и ваш издатель Борис Пастернак (работавший с Нобелевскими лауреатами Солженицыным и Алексиевич) также был задержан в минувшее воскресенье и рассказал о своих впечатлениях в интервью. Сказал ли он вам что-то такое, что для вас было новым?

- Бориса Пастернака поразило, насколько эти карательные органы чувствуют себя командой. Они считают, что выполняют важную функцию, искренне считают себя героями. Это люди, которых невозможно распропагандировать. Они искренне считают, что вся эта ерунда о законах и выборах — это все фигня. Главное – всех загнать под плинтус, и для этого все средства хороши. «Мы молодцы, эти суки выходят на улицы за деньги, а вот мы — за идею». И хорошие деньги, которые им платят, это даже не главное.

- В начале нашего разговора я вспомнил тот самый исторический оптимизм, который присутствует во многих ваших записях. На чем он основывается?

- Исторический оптимизм основывается в том числе на моем личном опыте. Ведь написание прозы, довольно длинных книг – это процесс не одного месяца, иногда не одного года. Я знаю, как делаются длинные проекты, знаю, как это происходит. Если есть первый взрыв, который дает тебе движение, потом тебе кажется, что перспективы нет, так как задача слишком тяжелая. Но ты продолжаешь работать, каждый день, преодолеваешь обстоятельства, и каждый день что-то происходит. Это долгий процесс, и иногда может казаться, что он никогда не закончится.

Но он заканчивается – ведь есть внутренняя убежденность, что то, что ты делаешь — это правильно. А то, что мы делаем – это правильно, и это все знают. Мы сейчас в Беларуси пишем книгу, коллективную работу, где нет главного автора, но есть убежденность, что правда за нами. И это залог успеха. Все остальное – это тактика, которую нужно разрабатывать, которой нужно учиться. Победа может наступить раньше или позже — но она будет.

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