В Польше установлен новый коронавирусный антирекорд
1
С начала эпидемии в стране заразились 796 798 человек
Как стало известно сайту
Charter97.org, в Польше количество умерших от COVID-19 во второй раз превысило 600 человек, установив новый рекорд.
За последние 24 часа сообщили о смерти 637 больных коронавирусом. Накануне сообщали о 603 погибших.
Число заразившихся за сутки выросло до 23 975 человек.
Рекордным для Польши остается показатель 7 ноября, когда суточный прирост больных почти достиг 28 тысяч.
С начала эпидемии в Польше коронавирусом заразились 796 798 человек.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт
Charter97.org
следующим образом:
ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:
Ссылка:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url
РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Название банка:
Bank Millennium S.A.
Адрес:
ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN:
PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123
SWIFT:
BIGBPLPW
Название владельца счета:
Fundacja “KARTA ‘97”
Назначение платежа:
Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу
charter97@gmail.com