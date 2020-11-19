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В Польше установлен новый коронавирусный антирекорд

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  • 19.11.2020, 15:15
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В Польше установлен новый коронавирусный антирекорд

С начала эпидемии в стране заразились 796 798 человек

Как стало известно сайту Charter97.org, в Польше количество умерших от COVID-19 во второй раз превысило 600 человек, установив новый рекорд.

За последние 24 часа сообщили о смерти 637 больных коронавирусом. Накануне сообщали о 603 погибших.

Число заразившихся за сутки выросло до 23 975 человек.

Рекордным для Польши остается показатель 7 ноября, когда суточный прирост больных почти достиг 28 тысяч.

С начала эпидемии в Польше коронавирусом заразились 796 798 человек.

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