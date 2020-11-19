закрыть
19 ноября 2020, четверг, 15:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Диверсия и провал властей в Новой Боровой

3
  • Наталья Литовская, «Белсат»
  • 19.11.2020, 15:19
  • 4,944
Диверсия и провал властей в Новой Боровой

Эффект получился обратный.

С раннего утра воскресенья в протестном минском микрорайоне Новая Боровая исчезла вода. Напомню, на двух избирательных участках в Новой Боровой победила Светлана Тихановская. А после выборов жители новой застройки активно вывешивали бело-красно-белые флаги, устраивали дворовые концерты и чаепития, и поначалу даже ходили колонной на протесты и в гости в соседние районы.

Когда-то застройщик обещал, что в квартале будет особая социальная среда. И она образовалась: тут за немалые деньги построили жилье те, кто способен был зарабатывать – сотрудники айти-компаний, креативные предприниматели, люди творческих профессий. Ради архитектуры, концепции, новых френдли-подходов к детям, спорту, экологии, формированию добрососедской среды люди согласились на неудобства вроде слабого городского транспорта, проблем с поликлиникой и прописки в Минском районе.

Мятежный район, как оказалось, нервирует власть. Но как бороться с людьми на их территории?

Когда в воскресенье пропала вода, жители НБ подумали – случайность, поломка, восстановят. К вечеру заподозрили неладное: никто внятно не смог объяснить, что произошло. Подозрение, что это месть, окрепло, когда в район завезли биотуалеты, выкрашенные в цвета национального флага.

В понедельник вопрос с подачей воды в Новую Боровую «Минскводоканал» так и не решил. Хотя, по словам специалистов, «работы там на 2-3 часа». Во вторник без воды отказались работать школа и садики. А с утра в некоторых домах пропало отопление. Поломку связали с «водной проблемой».

К полудню вторника «взорвались» чаты. Новой Боровой нужна помощь? Везем! В телеграмм-канале, посвященному проблеме НБ, добавлялось по 100 сообщений в минуту от желающих помочь.

Привезти воды. Пустить помыться, постираться. Нужно помыть посуду? Везите, у нас отличная посудомойка. Не можете приехать? Мы приедем за вами. Нужен обогреватель? Дарю или дам попользоваться. Нужна передержка для собаки/кота? Обеспечим! Хотите сами пожить в нормальных условиях? Есть комната, квартира, частный дом, дом с баней. Примем одного, двух, четырех, шесть человек!

Судя по сообщениям, минчане оказались готовы переселить к себе всю Новую Боровую. Такой массовой солидарности город не видел со времен первой волны пандемии и отключения воды в двух самых густонаселенных районах.

Предполагается, что устроители коммунальной катастрофы рассчитывали: жители НБ просто переругаются и обвинят в проблемах тех, кто украшает дома и дворы бело-красно-белым. И сами «жэстачайше наведут порядок».

Такой расчет могли сделать только те, кто верит, что за Лукашенко проголосовало если не 80%, то хотя бы половина населения. И что в Новой Боровой есть люди, которые выйдут и скажут соседям: из-за ваших ленточек я вторые сутки не могу смыть!

Но…эффект получился обратный. Случилась дружба, единение и «мы невероятные».

Во вторник же стало понятно, что воду действительно перекрыли умышленно. Люди со специальными знаниями (где и как перекрывать). Об этом сообщили чиновники, покивали, сообщили, что разобрались, но… воду не дали. Хотя, напомним, еще в воскресенье могли решить эту проблему за считанные часы.

Кстати, обслуживающая компания с отоплением в НБ разобралась оперативно (котельная ее, отсюда и оперативность) – днем батареи начали греть.

А к вечеру вторника белорусы уже обеспечили Новую Боровую водой с запасом еще на сутки. Жители Новой Боровой даже записали благодарность за это. Под присмотром двух милицейских нарядов.

И вечером же Лукашенко поручил «взять на контроль» ситуацию с водой. Воду Новой Боровой дали утром в среду. Итого ее не было трое суток.

Есть надежда, что заказчики диверсии сделают из этой истории главный вывод: отключение воды, отопления (даже электричества) – не снижает градус народного возмущения. Это работает ровно наоборот.

P.S. Жители Новой Боровой и те, кто привозил им воду, тару не выкинули, разобрали, хранят. И чат о взаимопомощи не закрыли. И правильно. Могло ведь с первого раза не дойти.

Наталья Литовская, «Белсат»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь! Павел Селин
Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич