Диверсия и провал властей в Новой Боровой 3 Наталья Литовская, «Белсат»

19.11.2020, 15:19

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Эффект получился обратный.

С раннего утра воскресенья в протестном минском микрорайоне Новая Боровая исчезла вода. Напомню, на двух избирательных участках в Новой Боровой победила Светлана Тихановская. А после выборов жители новой застройки активно вывешивали бело-красно-белые флаги, устраивали дворовые концерты и чаепития, и поначалу даже ходили колонной на протесты и в гости в соседние районы.

Когда-то застройщик обещал, что в квартале будет особая социальная среда. И она образовалась: тут за немалые деньги построили жилье те, кто способен был зарабатывать – сотрудники айти-компаний, креативные предприниматели, люди творческих профессий. Ради архитектуры, концепции, новых френдли-подходов к детям, спорту, экологии, формированию добрососедской среды люди согласились на неудобства вроде слабого городского транспорта, проблем с поликлиникой и прописки в Минском районе.

Мятежный район, как оказалось, нервирует власть. Но как бороться с людьми на их территории?

Когда в воскресенье пропала вода, жители НБ подумали – случайность, поломка, восстановят. К вечеру заподозрили неладное: никто внятно не смог объяснить, что произошло. Подозрение, что это месть, окрепло, когда в район завезли биотуалеты, выкрашенные в цвета национального флага.

В понедельник вопрос с подачей воды в Новую Боровую «Минскводоканал» так и не решил. Хотя, по словам специалистов, «работы там на 2-3 часа». Во вторник без воды отказались работать школа и садики. А с утра в некоторых домах пропало отопление. Поломку связали с «водной проблемой».

К полудню вторника «взорвались» чаты. Новой Боровой нужна помощь? Везем! В телеграмм-канале, посвященному проблеме НБ, добавлялось по 100 сообщений в минуту от желающих помочь.

Привезти воды. Пустить помыться, постираться. Нужно помыть посуду? Везите, у нас отличная посудомойка. Не можете приехать? Мы приедем за вами. Нужен обогреватель? Дарю или дам попользоваться. Нужна передержка для собаки/кота? Обеспечим! Хотите сами пожить в нормальных условиях? Есть комната, квартира, частный дом, дом с баней. Примем одного, двух, четырех, шесть человек!

Судя по сообщениям, минчане оказались готовы переселить к себе всю Новую Боровую. Такой массовой солидарности город не видел со времен первой волны пандемии и отключения воды в двух самых густонаселенных районах.

Предполагается, что устроители коммунальной катастрофы рассчитывали: жители НБ просто переругаются и обвинят в проблемах тех, кто украшает дома и дворы бело-красно-белым. И сами «жэстачайше наведут порядок».

Такой расчет могли сделать только те, кто верит, что за Лукашенко проголосовало если не 80%, то хотя бы половина населения. И что в Новой Боровой есть люди, которые выйдут и скажут соседям: из-за ваших ленточек я вторые сутки не могу смыть!

Но…эффект получился обратный. Случилась дружба, единение и «мы невероятные».

Во вторник же стало понятно, что воду действительно перекрыли умышленно. Люди со специальными знаниями (где и как перекрывать). Об этом сообщили чиновники, покивали, сообщили, что разобрались, но… воду не дали. Хотя, напомним, еще в воскресенье могли решить эту проблему за считанные часы.

Кстати, обслуживающая компания с отоплением в НБ разобралась оперативно (котельная ее, отсюда и оперативность) – днем батареи начали греть.

А к вечеру вторника белорусы уже обеспечили Новую Боровую водой с запасом еще на сутки. Жители Новой Боровой даже записали благодарность за это. Под присмотром двух милицейских нарядов.

И вечером же Лукашенко поручил «взять на контроль» ситуацию с водой. Воду Новой Боровой дали утром в среду. Итого ее не было трое суток.

Есть надежда, что заказчики диверсии сделают из этой истории главный вывод: отключение воды, отопления (даже электричества) – не снижает градус народного возмущения. Это работает ровно наоборот.

P.S. Жители Новой Боровой и те, кто привозил им воду, тару не выкинули, разобрали, хранят. И чат о взаимопомощи не закрыли. И правильно. Могло ведь с первого раза не дойти.

Наталья Литовская, «Белсат»

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