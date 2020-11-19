«Я не герой, я просто папа» 19.11.2020, 15:44

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Минчанин, который вышел на протест у 4-й гимназии, обратился к ученикам.

В конце октября отец четверых детей Андрей Осипенко подошел к гимназии № 4 Минска с плакатом «Вучнi, вы неверагодныя!» Мужчина хотел поддержать учеников, которые ранее выразили протест против насилия. Андрея задержали и осудили на 15 суток. После освобождения многодетный папа записал видеообращение к ученикам. Он поблагодарил детей за помощь и ответил взрослым, которые его осуждают, сообщает rebenok.by

— Я являюсь отцом четверых замечательных и невероятных детей. Я горжусь каждым из них и готов горой стать за каждого, — так начинает Андрей свое обращение. Он говорит, что гимназия, в которой учатся его дети, замечательная и необыкновенная, в первую очередь потому, что в ней занимаются необыкновенные ученики. Минчанин не ожидал, что ребята, причем не только старшеклассники, проявят столь активную гражданскую позицию.

— Они показали, что у них есть свое личное мнение и не побоялись о нем заявить. Видя, какое давление на них оказывает администрация гимназии и как они грамотно отстаивают свое мнение, мне с трудом удавалось сдерживать слезы радости. Так формируется цвет нашей нации. Наши дети дали нам, взрослым, понять, что не все потеряно, что за нами идет поколение, за которым будущее страны.

Андрей говорит, что не мог оставаться безучастным. Он сделал плакат с надписью «Вучнi, вы неверагодныя! Ганарымся вамі!» и во время перемены вышел с ним к центральному входу гимназии. То, что произошло дальше, не поддается здравому смыслу, считает мужчина.

— Руководство гимназии, наверное, увидело в моем поступке экстремистские действия. Они настолько испугались родителя с плакатом, что не только не вышли пообщаться, но и не придумали ничего более умного, как нажать тревожную кнопку, а потом еще и заявление на меня написать.

Такое поведение Андрей расценил как несогласие с теплыми словами в адрес детей:

— Своей неадекватной реакцией на мой поступок руководство гимназии дало понять, что оно категорически не согласно с тем, что было написано на плакате; что наши дети не являются для них невероятными, и у нас родителей нет оснований для гордости.

Андрей также обратился к тем, кто осудил его поступок и кто считает, что отцу четверых несовершеннолетних детей не надо было так себя вести:

— Даже сейчас, после 15 суток тюрьмы, я не жалею и поступил бы так же, зная, чем это может обернуться.

Мужчина признается, что поддержка учеников, их родителей и других людей стоила того, чтобы выйти к гимназии с плакатом. При этом Андрей просит не делать из него героя:

— Я не герой, я просто папа четверых невероятных детей, восхищение которыми решил высказать публично. Я такой же герой, как и каждый из вас, — тех, кто помогал моей семье, кто не побоялся поставить подпись в мою поддержку и прийти на разговор с директором Гоцманом, кто встречал меня из Жодино. Мне даже сейчас не удалось до конца оценить масштаб вашей поддержки, настолько она велика… Я знал, что вы не останетесь в стороне, и у всей этой истории будет продолжение.

Свое выступление Андрей завершил не менее воодушевляющими словами:

— Нацию, в которой проблемы одного человека становятся проблемой тысячи, сломить и победить нельзя… Ученики гимназии, знайте, вы невероятные и не позволяйте никому переубедить себя в обратном. Я па-ранейшаму ганаруся вамi! Вялікі дзякуй за падтрымку. Я ў даўгу перед вамі.

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