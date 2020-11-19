Российские космонавты потеряли деталь от МКС в открытом космосе 19.11.2020, 15:45

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Видеофакт.

Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, которые в среду, 18 ноября, вышли в открытый космос из модуля «Поиск», попали в неудобное положение. Конфуз произошел во время ремонтных работ на МКС, когда экипаж «Роскосмоса» потерял какую-то деталь, напоминающую «запятую», сообщает «5 канал».

Ремонтные работы состоялась на российском сегменте Международной космической станции. Двое космонавтов выбрались на МКС, чтобы подготовить ее к прибытию нового модуля «Наука». Для обоих членов экипажа это стало первым выходом в открытый космос.

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков справился с задачей, без проблем выйдя в безвоздушное пространство, но когда выходил командир экипажа Сергей Рыжиков, вместе с ним МКС покинула и какая-то деталь, улетев прочь от корабля.

В «Роскосмосе» сообщили, что экипаж потерял мягкий поручень герметического контейнера и его потеря не критична для российских осваивателей космоса. Не расстроились по поводу пропажи и комментаторы, которые в прямом эфире, на протяжении 7,5 часов озвучивали действия космонавтов в открытом космосе.

Однако расстроились российские зрители, которым сначала пришлось смотреть эфир на канале «Роскосмоса», а затем переключиться на «частоту» NASA.

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