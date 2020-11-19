закрыть
19 ноября 2020, четверг, 16:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские космонавты потеряли деталь от МКС в открытом космосе

  • 19.11.2020, 15:45
  • 1,572
Российские космонавты потеряли деталь от МКС в открытом космосе

Видеофакт.

Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, которые в среду, 18 ноября, вышли в открытый космос из модуля «Поиск», попали в неудобное положение. Конфуз произошел во время ремонтных работ на МКС, когда экипаж «Роскосмоса» потерял какую-то деталь, напоминающую «запятую», сообщает «5 канал».

Ремонтные работы состоялась на российском сегменте Международной космической станции. Двое космонавтов выбрались на МКС, чтобы подготовить ее к прибытию нового модуля «Наука». Для обоих членов экипажа это стало первым выходом в открытый космос.

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков справился с задачей, без проблем выйдя в безвоздушное пространство, но когда выходил командир экипажа Сергей Рыжиков, вместе с ним МКС покинула и какая-то деталь, улетев прочь от корабля.

В «Роскосмосе» сообщили, что экипаж потерял мягкий поручень герметического контейнера и его потеря не критична для российских осваивателей космоса. Не расстроились по поводу пропажи и комментаторы, которые в прямом эфире, на протяжении 7,5 часов озвучивали действия космонавтов в открытом космосе.

Однако расстроились российские зрители, которым сначала пришлось смотреть эфир на канале «Роскосмоса», а затем переключиться на «частоту» NASA.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь! Павел Селин
Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич