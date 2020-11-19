Путин заразился коронавирусом?
- 19.11.2020, 16:04
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Россияне обратили внимание на странное поведение жителя кремлевского бункера.
Пользователи российских соцсетей заподозрили, что, несмотря на изоляцию в бункере и разработку РФ так называемой «вакцины» от Covid-19, глава Кремля Владимир Путин все же заразился коронавирусом, сообщает nv.ua.
Поводом для таких догадок стало видео его онлайн-совещания с российскими чиновниками.
Во время общения с министром финансов Антоном Силуановым Путин был вынужден прерваться из-за сильного приступа кашля.
В связи с этим в соцсетях предположили, что со здоровьем президента РФ не все в порядке.
При этом пресс-служба Путина вырезала часть указанного эпизода из официально обнародованного видео, чтобы кашель Путина казался менее продолжительным.
Зараза всё-таки проникла в бункер pic.twitter.com/N98N97w4dq— Двач (@ru2ch) November 18, 2020