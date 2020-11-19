Дмитрий Крылов: Сябры, мы с вами!

Миллионы россиян всем сердцем и душой поддерживают белорусов.
Известный российский тележурналист, актер, режиссер, автор и ведущий телепередачи «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов обратился к белорусам накануне Марша «Жыве Беларусь!», который пройдет в Минске в воскресенье, 22 ноября:
«Жыве Беларусь» — замечательный ведь лозунг. Хотя бы потому, что если будете жить вы — значит будет «жыве» и моя Россия. Возможно. Я думаю, что нас в стране миллионы, что всем сердцем, всей душой поддерживают ваше стремление к справедливости. Так что, сябры, мы с вами! Жыве Беларусь», — заявил Дмитрий Крылов.
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