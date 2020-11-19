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Эстония призвала ввести санкции против предприятий, поддерживающих режим Лукашенко

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  • 19.11.2020, 16:44
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Эстония призвала ввести санкции против предприятий, поддерживающих режим Лукашенко

Таллинн призвал отреагировать на смерть Романа Бондаренко.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ввести дополнительные санкции в отношении властей Беларуси и дополнить санкционный список предприятиями, поддерживающими режим Лукашенко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.

"Необходимо прореагировать на смерть 31-летнего Романа Бондаренко, потерявшего на минувшей неделе жизнь в результате жестких действий сил безопасности Беларуси. Виновных в этой трагедии необходимо привлечь к ответственности, и мы призываем государства ЕС установить дополнительные санкции в отношении официальных лиц Беларуси. Предприятия, поддерживающие режим Лукашенко, следует добавить в санкционный список", - заявил Рейнсалу на неофициальной онлайн-встрече глав МИД ЕС в четверг.

По его словам, напряженная обстановка в Беларуси длится уже более ста дней, и давление властей на мирных протестующих стало более жестким.

В связи с этим Эстония совместно с Бельгией, Германией, Францией и Великобританией подняла на минувшей неделе вопрос об итогах выборов в Беларуси в Совете безопасности ООН, отметил Рейнсалу.

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