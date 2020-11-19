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Спецдокладчик ООН по Беларуси: Власти должны освободить всех политзаключенных

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  • 19.11.2020, 17:14
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Спецдокладчик ООН по Беларуси: Власти должны освободить всех политзаключенных

Анаис Марин призвала режим остановить репрессии против собственного народа.

Эксперты ООН по правам человека призвали белорусские власти незамедлительно провести независимое и беспристрастное расследование чрезмерного применения силы и незаконных действий против мирных протестующих. Они также выразили серьезную обеспокоенность участившимися сообщениями о массовых задержаниях, запугивании и пытках, пишет tut.by.

— Я решительно осуждаю крупномасштабные нарушения прав на мирные собрания, свободу мнений и их выражения, а также права на участие в общественных делах со стороны правительства Беларуси, — заявила специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин.

Она отметила что права мирных демонстрантов, правозащитников, представителей гражданского общества и журналистов остаются незащищенными от несоразмерно жестоких и явно незаконных действий силовых ведомств.

В пример приводятся события 15 ноября, когда в Минске и по всей стране было задержано не менее 1200 мирных демонстрантов, а в столице силы безопасности применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ против мирных демонстрантов на «Площади перемен». По словам экспертов, пытки и жестокое обращение с участниками мирных протестов стали обычным явлением после президентских выборов 9 августа.

— Эти нарушения сопровождаются безнаказанностью из-за нежелания властей проводить надлежащее уголовное расследование сообщений о пытках, в то время как некоторые адвокаты говорят, что им было отказано в полном доступе к своим клиентам, — заявили эксперты, отметив, что власти вместо этого быстро возбуждают уголовные дела против мирных демонстрантов и правозащитников.

Что касается задержаний журналистов, то, по мнению экспертов, «их задержание является опасным сигналом безнаказанности».

— Власти должны провести быстрое, тщательное, независимое и беспристрастное расследование законности действий сотрудников милиции, — заявили эксперты, добавив, что каждый случай жестокого обращения и пыток должны преследоваться и наказываться, а запрет на пытки не может быть приостановлен или ограничен ни при каких обстоятельствах.

Спецдокладчики призвали белорусские власти немедленно освободить задержанных участников мирных акций протестов, представителей гражданского общества и журналистов и предоставить им возможность оспорить предъявленные обвинения.

— Беларусь должна обеспечить верховенство закона в своей судебной системе и незамедлительно прекратить репрессии против собственного народа, — заявила Анаис Марин, повторив свои заявления от 13 августа и 1 сентября, призывающие власти полностью соблюдать основные гарантии прав человека.

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