Каперы Путина 1 Андерс Аслунд

19.11.2020, 17:45

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Как российские олигархи служат Кремлю за границей.

При президенте Владимире Путине Россия превратилась в клептократическую страну. Как следствие, внешняя политика Москвы стала более агрессивной. Путин поручил большую ее часть российскому бизнесу, позволив Кремлю извлечь выгоду из их предпринимательской изобретательности, сэкономить деньги и правдоподобно отрицать все обвинения.

В последнее время Путин попросил конкретных бизнесменов взять на себя инициативу в определенных странах. В 2014 году убежденный приверженец православия Константин Малофеев руководил частной сепаратистской деятельностью на востоке Украины, за что США наложили на него санкции. «Шеф-повар» Путина Евгений Пригожин руководит собственной частной военной кампанией в Сирии, Ливии и других странах Африки. В 2019 году Соединенные Штаты наложили на него санкции за руководство Санкт-Петербургским агентством интернет-исследований, которое вмешивалось в выборы в США в 2016 году. Олег Дерипаска, который в 2018 году попал под санкции США за близость к Кремлю, похоже, контролирует политику России в Черногории и Армении. Игорь Сечин из Роснефти руководит российской политикой в Венесуэле. Грузией правит чрезвычайно богатый российско-грузинский олигарх Бидзина Иванишвили. В Греции человек Кремля — родившийся в СССР Иван Саввидис.

Эти бизнесмены, выжившие в непростом российском бизнес-климате, любят риск. Будучи приближенными к Кремлю и российским спецслужбам, они получили монополию в определенных странах, точно так же, как английская корона баловала своих каперов в 17−18 веках. Грабя чужие земли, они довольно бессистемно строили Британскую империю.

Доклад Мюллера свидетельствует о том, что Путин лично подстрекал ведущих российских бизнесменов к вмешательству в политику США. Петр Авен, миллиардер, возглавляющий Альфа-Банк, крупнейший частный коммерческий банк России, рассказал, что «ежеквартально встречался с Путиным … и понимал, что любые предложения или критические замечания, высказанные Путиным во время этих встреч, были неявными директивами, и что для Авена были бы последствия, если бы он не довел дело до конца». Путин попросил его установить контакты с новой администрацией Трампа. Авен не был обвинен ни в каком правонарушении.

Дерипаска поддерживал тесные связи с Кремлем, и бывший руководитель кампании Дональда Трампа Пол Манафорт начал работать на него в 2005 году. Заместитель Манафорта Рик Гейтс объяснил ФБР: «Дерипаска использовал Манафорта для назначения дружественных политических чиновников в странах, где Дерипаска имел деловые интересы. Компания Манафорта заработала на Дерипаске десятки миллионов долларов, а Дерипаска также одолжил миллионы долларов».

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, суверенного инвестиционного фонда, имеет незаурядный опыт работы в США (Stanford BA, Harvard MBA, McKinsey и Goldman Sachs). Похоже, он является наводчиком Путина по деловой элите США. Он наладил контакты с новой администрацией Трампа посредством встреч с представителями Трампа Джорджем Надером и Эриком Принсом.

Путин ограничил свободу не только простых россиян, но и олигархов. Чем богаче они становятся, тем более послушными должны быть Кремлю, потому что им есть что терять. Российские бизнесмены, которые раньше казались независимыми, теперь вынуждены служить Кремлю за границей или терять собственность в России.

Запад должен противостоять этой угрозе, исходящей от Кремля. Первая защита — это персональные санкции, запрещающие преступникам въезжать, и замораживание активов, но они эффективны только в том случае, если они действительно применяются. Западу необходимо отказаться от практики «золотых паспортов», продажи видов на жительство и гражданства богатым людям без лишних вопросов. В этой нездоровой практике лидирует Кипр.

Примечательно, что огромные суммы теневых доходов России хранятся на Западе, потому что в России это небезопасно. Российский частный капитал за рубежом оцениваются примерно в $1 трлн. Традиционно он проходит через серию офшорных гаваней, попадая в анонимные компании на двух основных рынках — в США и Великобритании. Это два основных западных финансовых рынка, которые являются емкими и допускают анонимную собственность.

Лучшая защита Запада от российской подрывной деятельности — это требование полной прозрачности, раскрывающей все теневые доходы. Пятая директива Европейского союза о борьбе с отмыванием денег от июня 2018 года поручила всем государствам-членам создать публичные реестры основных конечных бенефициарных владельцев активов.

В Соединенных Штатах Закон о корпоративной прозрачности может быть принят в декабре как поправка к «обязательному» законопроекту об обороне. Если так будет, это предоставит сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США право знать основных конечных бенефициарных владельцев всех компаний.

Как утверждали Филип Зеликов и его соавторы в журнале Foreign Affairs, коррупция стала инструментом национальной стратегии, а «коррупция, использованная в качестве оружия, стала важной формой политической войны».

Андерс Аслунд, «Новое время»

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