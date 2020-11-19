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Футболист Ростислав Шавель о протестах: Важно присутствие каждого человека

  • 19.11.2020, 17:59
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Футболист Ростислав Шавель о протестах: Важно присутствие каждого человека
фото: ФК Городея

Все мы это понимаем.

Нападающий «Городеи» Ростислав Шавель рассказал, почему продолжил выходить на марши, несмотря на задержание.

– У меня не было какого-то расстройства или подавленности и не было такого, что вот я приду и надо со всем эти завязывать. Я был абсолютно настроен серьезно, я знал, что я выйду. Максимум один марш пропущу. И снова можно собираться было.

- Почему ты был уверен, что надо?

– Очень много людей попадают сейчас за решетку. И если сейчас каждый, кто получил 5 суток, 8 суток, 10, если они в один момент просто сядут дома и на этом закончатся их походы на марши, на акции, то и все, может быть, закончится. Казалось бы, я мог сказать: «Да ладно, если я перестану ходить, то ничего не изменится». Но все мы понимаем, как важно присутствие каждого человека.

Очень много кто волновался и говорил: «Ты, может, подумай». Я говорю: «Ребята, я подумал. Я все для себя решил. Все нормально». Просто буду чуть-чуть аккуратнее в следующий раз, – сказал Шавель в эфире YouTube-канала «ЧестнОК».

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