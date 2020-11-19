закрыть
19 ноября 2020, четверг, 19:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жозеп Боррель: Лукашенко больше не получит ни одного евро

9
  • 19.11.2020, 18:28
  • 6,974
Жозеп Боррель: Лукашенко больше не получит ни одного евро
Жозеп Боррель

Все средства пойдут для поддержки гражданского общества.

На онлайн-встрече 27 министров иностранных дел стран ЕС, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель зявил о начале нового раунда сакнций против режима Лукашенко.

Кроме того, Боррель подчеркнул, что Брюссель больше не выделит ни одного евро правительству Александра Лукашенко, все средства для этой страны пойдут неправительственным организациям (НПО) «для поддержки гражданского общества». «Мы больше не переведем ни единого евро режиму Лукашенко. Все деньги пойдут на развитие гражданского общества Белоруссии через различные неправительственные организации, - отметил он. - Я не могу пока называть точные каналы, как будут переведены деньги, но точно могу сказать, что Лукашенко не пойдет ни одного евро».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь! Павел Селин
Выходим к исполкомам в своих городах
Выходим к исполкомам в своих городах «Баста!»
Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников