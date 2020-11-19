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В пятницу в Беларуси ожидается до +7 градусов

  • 19.11.2020, 18:42
В пятницу в Беларуси ожидается до +7 градусов

20 ноября будет облачно с прояснениями.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 ноября из-за сильного ветра, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах страны, а днем преимущественно по восточной половине пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью и утром на большей части территории Беларуси, днем местами ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 градуса до плюс 5. Днем воздух прогреется до 1-7 градусов.

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