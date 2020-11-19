Эрдоган признал провал «эрдоганомики»: ЦБ Турции резко повысил ставку, спалив резервы до нуля 2 19.11.2020, 18:53

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Фото: STR / EPA / ТАСС

Два года попыток переписать законы экономики оказались тщетными.

Центральный банк Турции наконец перешел к резкому ужесточению денежно-кредитной политики после безуспешных попыток остановить падение турецкой лиры, потерявшей 30% с начала года и ставшей худшей среди валют EM, передает finanz.ru.

По итогам заседания в четверг турецкий ЦБ сразу на 4,75 процентного пункта взвинтил ключевую ставку, передвинув ее на уровень 15% годовых.

Ставка LLW (Late Liquidity Window), под которую регулятор проводит основной объем кредитных операции, была увеличена до 19,5% годовых. Это превзошло ожидания рынка, который прогнозировал в среднем 18,75%.

В заявлении ЦБ подчеркивается, что принятое решение направлено на «прозрачное и сильное ужесточение денежно-кредитной политики с целью устранения рисков для прогноза инфляции», которая разогналась до двузначных величин, при целевом уровней центробанка в 5%.

Разворот в политике ЦБ Турции состоялся после увольнения его председателя Мурата Уйсала, который был назначен на этот пост в 2018 году и с тех пор пытался воплотить в жизнь нетрадиционные экономические представления президента Реджепа Эрдогана.

Эрдоган неоднократно заявлял, что высокие процентные ставки не тормозят инфляцию, а разгоняют ее, и требовал дешевых денег, чтобы поддержать экономический рост. Уйсал не смел отказать президенту. За два года на посту главы ЦБ он втрое снизил ключевую ставку - с 24% до 8% годовых - и воздерживался от ужесточения даже после того, как пандемия обрушила экспортные доходы турецкой экономики, оставив ее с «дырой» в платежном балансе размером 4-5 млрд долларов в месяц.

Спасть лиру турецкий ЦБ пытался продажей валюты из ЗВР, спалив их по. Начав год с валютными активами на 74 млрд долларов, к началу сентября регулятор имел уже лишь 44,9 млрд. При этом чистые ЗВР Турции (за вычетом свопов и обязательств перед коммерческими банками) опустились до нуля, подсчитали аналитики Moody’s.

В сентябре агентство понизило и прежде «мусорный» суверенный рейтинг Турции до B2 - уровня Руанды и Уганды - и предупредило, что страну ждет «масштабный кризис платежного баланса».

Лира к тому моменту свалилась в штопор, обновляя исторические минимумы едва ли не ежедневном режиме: начав год на уровне 5,9 лиры за доллар, в августе она ушла выше 7, в конце октября пробила отметку 8, а 6 ноября установила антирекорд - 8,58 лиры за доллар.

Спустя два дня Эрдоган уволил Уйсала с поста главы ЦБ, поставив не его место экс-губернатора Наси Агбала. Рынки отреагировали стремительным ралли лиры и фондовых индексов в Стамбуле.

На 17.48 мск четверга лира дорожает к доллару на 1,7% и торгуется по 7,5728 лиры за доллар. За 10 дней курс турецкой валюты вырос на 12%.

После долгих лет «эрдоганомики» центробанку нужно было «удивить рынки, чтобы восстановить доверие и предсказуемость, и ему удалось это сделать», говорит глава исследований и стратегии по рынкам Африки и Ближнего Востока MUFG Эхсан Хоман.

Рынок акций Турции растет на 1,7%, а доходности суверенных еврооблигаций упали на 20-30 б.п.

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