«Массандра» и «русский мир» 1 Павел Казарин

19.11.2020, 19:28

Павел Казарин

«Массандру» пустят с молотка.

Российская власть Крыма решила продать старейший винзавод полуострова. Торги назначены на середину декабря. Винодельческий комплекс пережил Гражданскую войну, Вторую мировую, антиалкогольную кампанию и распад Союза. А российские флаги, судя по всему, может не пережить.

Есть во всем этом какая-то злая ирония. Двадцать три довоенных года Россия и ее крымские адвокаты рассказывали о том, как плохо живется полуострову при Украине. Раз за разом твердили о коварстве Киева. Но при этом именно пророссийские политики были архитекторами крымского увядания.

Например, в 90-е годы власть в Крыму принадлежала коммунистам. Их лидер Леонид Грач запретил приватизацию. В рамках все того же близорукого популизма, на который были так падки выходцы из СССР. В результате во все другие регионы Украины приходили инвесторы. Вкладывали деньги в угасающие советские колхозы и создавали на их базе конкурентоспособные предприятия. А в Крыму из-за запрета приватизации все советское промышленное наследство попросту сгнило. И если крымчане должны были кого-то за это благодарить – то лишь тех людей, которые во время выборов рассказывали о своей любви к Москве.

Когда президентом Украины стал Виктор Янукович, подконтрольная ему фирма получила в распоряжение более восьми тысяч гектаров южнобережной земли в Крыму. Причем вместе с территорией горы Аю-Даг. Все это богатство досталось в 2012 году компании «Кедр», которая была зарегистрирована по тому же адресу, что и резиденция Януковича в Новых Петровцах. У самого прокремлевского президента Украины не было ни малейшего желания делать скидку для самого просоветского региона страны. За пророссийские лозунги крымчане расплатились прибрежной полосой.

А потом случилась аннексия. И теперь с молотка пустят крупнейший и старейший винзавод Крыма. Тот самый, что два столетия был одной из визитных карточек полуострова. Тот самый, которому принадлежат десятки тысяч гектаров южнобережной земли. Все годы жизни под украинскими флагами «Массандра» сохраняла статус национального предприятия. А затем пришла Россия – и винзавод отдадут в частные руки.

«Русский мир» любит рассказывать о собственных ценностях. О духовных скрепах и великой истории. Только все это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Потому что весь этот карточный пропагандистский домик стоит на суровом фундаменте феодальной логики. И если чьи-то интересы требуют пустить с молотка историческое наследство – то можете не сомневаться, кто в итоге одержит верх.

Впрочем, если кто-то полагает, что столь явная разница между обещанным и полученным заставит просоветских крымчан выйти на протест – вы ошибаетесь. На полуострове готовы были выходить на протесты лишь те, кого сегодня российская силовая машина бросает в тюрьмы. Крымские татары. Сторонники европейского выбора. Все те, кто после аннексии был вынужден покинуть регион или же сосредоточиться на собственном выживании.

А пророссийски настроенные крымчане всю свою историю жили в рамках совершенно инертного сценария. Даже когда Янукович намеревался подписать соглашение об Ассоциации с ЕС, на полуострове не возникло никакого русского майдана с русской же повесткой. Возможно, потому, что любой протест – это выход из зоны комфорта. А носители просоветского самоощущения привыкли полагать, что «властям – видней». Эта позиция удобна, потому что не требует персональной активности.

А потому и сейчас не стоит ждать никакой уличной реакции. Пророссийская логика неофита не подразумевает сомнений. Ничто не помешает российским властям пустить с молотка старейший винзавод. Потому что со своими противниками российская администрация полуострова успела расправиться. А своих идейных сторонников она может не опасаться. В силу полной импотенции последних.

«Русский мир». Гибрид наглых и беспомощных.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»

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