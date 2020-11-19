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Вакцина Оксфордского университета «обнадеживает» пожилых людей

  • 19.11.2020, 19:57
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Вакцина Оксфордского университета «обнадеживает» пожилых людей

Оксфордская вакцина от коронавируса защищает пожилых не хуже, чем молодых.

Вакцина от коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом, во время второй фазы испытаний показала обнадеживающие результаты у людей старше 60 и 70 лет, которых относят в группу риска из-за повышенной вероятности развития осложнений после заражения, передает ВВС.

Сейчас ученые проводят третью, более обширную фазу испытаний, в которой участвуют волонтеры из разных стран мира. Первичные результаты, как ожидается, станут известны до конца года.

Уже три вакцины - Pfizer/BioNTech, Moderna и российский Sputnik V - во время третьей фазы испытаний, по словам их создателей, показали хорошие результаты.

Власти Соединенного Королевства предзаказали 100 млн доз вакцины, разрабатываемой совместно Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, 40 млн доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech, а также 5 млн доз вакцины компании Moderna.

Вакцина оксфордских ученых создана на основе ослабленного штамма вируса обычной простуды (относящегося к семейству аденовирусов), взятого у шимпанзе. Работа над вакциной началась в январе и завершилась спустя три месяца, после чего начались клинические испытания.

Когда закончится третья фаза тестирования, данные о ней будут отправлены регуляторам для одобрения и сертификации.

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