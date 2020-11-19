Лукашенко наградил хулигана, разбившего в Минске витрину

Лукашенко наградил хулигана, разбившего в Минске витрину1
- 19.11.2020, 20:03
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Это была единственная разбитая витрина за 103 дня белорусских протестов.
За 103 дня протестов в Беларуси была разбита только одна витрина. Хулиган, который это сделал, стал замминистра МВД, пишет «Баста».
Ранее Николай Карпенков занимал должность начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК).
При этом 6 сентября он во время марша разбил витрину в кафе, в котором прятались протестующие.