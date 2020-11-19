Лукашенко наградил хулигана, разбившего в Минске витрину 1 19.11.2020, 20:03

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Фото: onliner.by

Это была единственная разбитая витрина за 103 дня белорусских протестов.

За 103 дня протестов в Беларуси была разбита только одна витрина. Хулиган, который это сделал, стал замминистра МВД, пишет «Баста».

Ранее Николай Карпенков занимал должность начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК).

При этом 6 сентября он во время марша разбил витрину в кафе, в котором прятались протестующие.

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