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Рабочий «Химволокна»: Людей, которые хотят поддержать забастовку, много

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  • 19.11.2020, 20:23
  • 5,352
Рабочий «Химволокна»: Людей, которые хотят поддержать забастовку, много
фото: Сяргея Апановіча/racyja.com

Артем Валери присоединился к общенациональной забастовке.

Рабочий «Химволокна» Артем Валери присоединился к общенациональной забастовке.

Присоединяясь к забастовке, парень поддержал «Народный ультиматум», передает «Радыё Рацыя».

- Я сейчас один в забастовке, я первый, насколько я понимаю. Людей, которые хотят поддержать забастовку, их много. Но по своим причинам они не могут этого сделать. Случилось так, что я давно хотел бастовать, но меня отговорили, погоди, может кто еще пойдет, чтобы ты был не один и чтобы тебя нельзя было так быстро уволить.

По словам сотрудника «Химволокна», на забастовку его подтолкнули насильственные действия властей:

- Я написал заявление о забастовке в понедельник, а пошел со вторника. В воскресенье было задержано много коллег. Многие в тот день даже не вернулись домой. И это было последней каплей. Я хотел написать заявление о забастовке во время «Народного ультиматума», но меня отговорили. Утрата человека, эти воскресные безобразия, когда цветы и лампадки убирали, я больше не мог терпеть.

Артем надеется, что в ближайшее время к забастовке на предприятии «Химволокно» в Гродно присоединятся новые люди.

фото: Сяргея Апановіча/racyja.com
фото: Сяргея Апановіча/racyja.com
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