Рабочий «Химволокна»: Людей, которые хотят поддержать забастовку, много

Рабочий «Химволокна»: Людей, которые хотят поддержать забастовку, много4
- 19.11.2020, 20:23
- 5,352
Артем Валери присоединился к общенациональной забастовке.
Рабочий «Химволокна» Артем Валери присоединился к общенациональной забастовке.
Присоединяясь к забастовке, парень поддержал «Народный ультиматум», передает «Радыё Рацыя».
- Я сейчас один в забастовке, я первый, насколько я понимаю. Людей, которые хотят поддержать забастовку, их много. Но по своим причинам они не могут этого сделать. Случилось так, что я давно хотел бастовать, но меня отговорили, погоди, может кто еще пойдет, чтобы ты был не один и чтобы тебя нельзя было так быстро уволить.
По словам сотрудника «Химволокна», на забастовку его подтолкнули насильственные действия властей:
- Я написал заявление о забастовке в понедельник, а пошел со вторника. В воскресенье было задержано много коллег. Многие в тот день даже не вернулись домой. И это было последней каплей. Я хотел написать заявление о забастовке во время «Народного ультиматума», но меня отговорили. Утрата человека, эти воскресные безобразия, когда цветы и лампадки убирали, я больше не мог терпеть.
Артем надеется, что в ближайшее время к забастовке на предприятии «Химволокно» в Гродно присоединятся новые люди.