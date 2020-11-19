Трамп отказывается от судебных исков по выборам 25 19.11.2020, 20:31

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Штаб Трампа отозвал иск о пересчете голосов в Мичигане.

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа отозвал иск, оспаривающий результаты голосования в штате Мичиган, сообщил адвокат американского лидера Рудольф Джулиани, передает РБК.

«Сегодня утром мы отозвали наш иск в Мичигане, так как достигли того, к чему стремились», — заявил он (цитата по Reuters). По словам адвоката, представители президента остановили процедуру официального признания итогов выборов в округе Уэйн «до того, пока все жители не убедятся, что каждый законный голос был посчитан, а каждый незаконный — нет».

Как отмечает Fox 2, о каком именно иске идет речь, не ясно, поскольку сторонники Трампа подали несколько заявлений. Одно из них — 11 ноября, в нем говорилось о нарушениях при подсчете голосов. В частности, отмечалось, что наблюдателей от партии республиканцев не допускали до подсчета бюллетеней, отправленных по почте. Еще один иск был подан 4 ноября, в день голосования, в нем Трамп требовал приостановить подсчет голосов. Заявление отклонили. Также 14 ноября суд отклонил иск о запрете утверждения результатов голосования в городе Детройт.

13 ноября юристы штаба Трампа сами отозвали иск с требованием проверить часть бюллетеней в штате Аризона. Это было сделано после того, как представители президента обнаружили, что он не сможет догнать своего соперника от Демократической партии Джо Байдена по числу голосов, полученных в штате.

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