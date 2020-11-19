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Елена Левченко: 2020-й год – это возрождение белорусской нации

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  • 19.11.2020, 20:43
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Елена Левченко: 2020-й год – это возрождение белорусской нации
фото: Елена Левченко (courtesy photo)

В ней чувствуется сила и мощь.

Баскетболистка Елена Левченко в интервью Sports.ru поделилась мнением о поддержке, которую она получила после задержания и дальнейшего ареста на 15 суток.

– Для вас стало неожиданностью, что ваше задержание спровоцировало такую реакцию? Я видел посты о вас в аккаунтах людей, которые раньше не знали ни о существовании баскетбола, ни о митингах против Лукашенко.

– Ко мне на суде подошел мой адвокат и спросил, что может для меня сделать. Я ответила, что лучшее сейчас – это дать огласку всей этой ситуации и как можно больше говорить о том, что происходит в Беларуси. После этого ребята стали очень активно писать о моем задержании, это распространяли бывшие и нынешние игроки сборной, другие спортсмены, европейские федерации, женская НБА, многие игроки мирового уровня, с которыми я когда-то играла, и даже молодые баскетболистки, которые только недавно начали выступать в WNBA.

Если честно, я такой реакции не ожидала. Это очень приятно, но главное, что это дает огласку не только тому, что со мной произошло, а тому, что творится вообще. Больше людей стали обращать внимание на то, что происходит в Беларуси.

– Вы планируете вернуться на родину?

– Конечно. Я же гражданка Республики Беларусь, паспорт у меня с собой, я не отказывалась от гражданства. Не совершала никаких преступлений, не вижу причин убегать и прятаться. Сейчас я нахожусь в Греции потому, что хочу заиграть: перенесла коронавирус, и хотя болела в легкой форме, это все равно чувствуется. Вернуться после полутора месяцев в моем возрасте уже не так просто. Так что пытаюсь набрать форму.

Но когда-то обязательно вернусь, у меня семья в Минске. Конечно, меня могут опять незаконно задержать, но я стараюсь жить сегодняшним днем и не загадывать на будущее. Даю интервью и рассказываю о том, что происходит, потому что это действительно страшно, и молчать нельзя.

– Когда ваши внуки спросят у вас, что происходило в 2020-м, как вы им опишите этот год?

(этот ответ может показаться спланированным, но Елена начала отвечать в ту же секунду, хотя она предварительно не видела вопросов – прим.).

– 2020-й год – это возрождение белорусской нации. Возрождение нации, которая на долгое время себя потеряла, люди не знали, кто они такие, у них не было внутренней силы. А сейчас нация настолько возродилась, в ней чувствуется сила, мощь, воля, люди встают и воюют за свои права. Поэтому этот год – какой бы он тяжелый ни был – для меня будет памятным.

Это тот год, когда мы узнали, кто наши соседи, с кем мы живем. Узнали себя лучше и поняли, насколько мы классные, поняли, что мы достойны свободы. Поэтому для меня этот год будет ассоциироваться с освобождением белорусской нации. Я сейчас как никогда горжусь быть белоруской, – сказала Левченко.

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