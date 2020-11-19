закрыть
19 ноября 2020, четверг, 22:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Объявлен главный музыкант года

  • 19.11.2020, 21:10
  • 2,721
Объявлен главный музыкант года
фото: last.fm

Подведены итоги второй ежегодной музыкальной премии Apple Music Awards.

Об этом сообщается на сайте компании Apple.

Главным музыкантом года объявлен хип-хоп-исполнитель Lil Baby. «Этот год сильно изменил меня. Теперь я чувствую, что мой голос можно услышать через мою музыку, и мне нужно было что-то сказать. И мои поклонники слушали. Так что спасибо моим фанатами и спасибо Apple Music за возможность общаться с ними», — прокомментировал свою победу артист.

Прорывом года признали рэпершу Megan Thee Stallion. Ее совместные треки с Бейонсе и Карди Би были прослушаны в приложении Apple Music более 300 миллионов раз.

Лучшим автором песен назвали Тейлор Свифт, чей альбом folklore занимал первые места в чартах Apple. Рэпер Родди Рич взял награду в номинации «Лучшая песня» за свой трек The Box. Он же победил в категории «Лучший альбом» с релизом Please Excuse Me for Being Antisocial.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь! Павел Селин
Выходим к исполкомам в своих городах
Выходим к исполкомам в своих городах «Баста!»
Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников