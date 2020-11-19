Британский журналист: Белорусы поражают своим героизмом и стойкостью Богдан Нагайло

19.11.2020, 21:49

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ФОТО: SVABODA.ORG

Массовые акции протеста регулярно выводят сотни тысяч на улицы городов страны.

Кажется, ноябрь устойчиво ассоциируется с революциями в этой части мира. Я даже не имею в виду большевистскую революцию, которая началась 7 ноября (по новому календарю) 1917 года в России, или украинскую революцию, начатую 1 ноября на Западной Украине в 1918 году после падения Австро-Венгерской империи.

В ноябре 2003 года состоялась Грузинская Революция роз, которая завершила правление Эдуарда Шеварднадзе и привела к власти Михеила Саакашвили.

В Украине в следующем году (и тоже в ноябре) произошла Оранжевая революция, не допустившая к президентству Виктора Януковича, сделав президентом Виктора Ющенко, а в 2013−14 годах начались Евромайдан и Революция Достоинства, которые покончили с президентством Януковича и сделали Петра Порошенко президентом на один срок.

В этом месяце, 16 ноября, прошло 100 дней с начала протестов в Беларуси против диктатуры Лукашенко. После нескольких месяцев массовых мирных акций протеста и забастовок, подвергшихся жестоким репрессиям, включая массовые аресты, пытки, убийства, закрытие границ и антизападную, а в связи с этим и антиукраинскую риторику, Белорусская демократическая революция оказалась в патовой ситуации, можно говорить даже об определенном переломном моменте.

Кажется, сейчас мы наблюдаем начало нового этапа противостояния между хунтой диктатора Александра Лукашенко и народным движением за демократию, возглавляемым настоящей победительницей в фальсифицированных выборах президента Беларуси 9 августа Светланой Тихановской и Координационным советом по передаче власти, который она основала и который базируется в Вильнюсе.

Лукашенко, полагаясь на свой мощнейший и щедро финансируемый аппарат безопасности, сервильную чиновничью власть, обязанную ему своими должностями, поддержку со стороны России и безоговорочное применение государственного террора, продолжает четко давать понять, что он твердо настроен удержаться у власти любыми средствами.

Белорусская хунта, как называет ее население, демонстрирует хладнокровный цинизм и жестокость, которые шокировали традиционно миролюбивый белорусский народ и внешних наблюдателей.

На сегодня с начала протестов были задержаны более 29 000 человек. Ужасающих сведений о пытках и нечеловеческих условиях в местах лишения свободы существует множество. Продолжаются своевольные, часто жестокие аресты, в то время как государственные СМИ Лукашенко с помощью профессиональных пропагандистов из России активизировали свои «фейковые новости» со своим «освещением» событий.

Детей забирают у родителей, участвовавших в протестах. Государственных служащих, рабочих, учителей и даже врачей — в то время, когда они больше всего нужны из-за пандемии коронавируса — увольняют. Ведущего кардиолога страны не только уволили, несколько дней назад он увидел, как сожгли его дом.

И как последний пример институционализированного беззакония, жителям мятежного минского района Новая Боровая отключили воду и фактически заблокировали, с тем, чтобы не дать волонтерам обеспечить их альтернативными поставками.

Белорусское население поражает своим героизмом, стойкостью и творческим подходом в своей борьбе. Массовые акции протеста регулярно выводят сотни тысяч на улицы городов страны, особенно для участия в тематических маршах свободы в Минске. Много рабочих и предприятий, хотя и не все, поддержали призывы к забастовкам. Студенты, женщины, врачи, ІТ-специалисты и даже пенсионеры играли заметную роль в сопротивлении.

Режим только усиливает репрессии. 11 ноября еще один демократический активист, 31-летний художник Роман Бондаренко был избит до смерти и стал последним по времени мучеником в борьбе за демократическую Беларусь.

В минувшее воскресенье Лукашенко не колеблясь устроить очередную брутальную демонстрацию грубой силы, чтобы подавить протесты и уничтожить импровизированный мемориал, установленный в Минске в честь убитого патриота. В тот день было арестовано более 1000 человек.

Вообще белорусское демократическое движение пока окровавлено, терроризируемо и травмировано, многие из его первых ведущих неофициальных активистов арестованы. Протестующих все больше блокируют в способности мобилизовать сотни тысяч сторонников для объединения в колонны и проведении уличных маршей, как было раньше.

Идея использования защитных средств, применяемых во время Майдана, как предлагают некоторые украинские наблюдатели (коктейли Молотова, камни, баррикады, горящие шины и т. д.), представляется совершенно неуместной в ситуации, когда силовики Лукашенко, очевидно, только и ждут подобных «провокаций», чтобы расправиться с протестами еще более безжалостно. Это не очередной Майдан, и ситуация, и подходы здесь существенно отличаются.

Даже после более чем трех месяцев протестов поддержка, которую белорусское демократическое движение получило от стран-сторонников, хоть и важна, до сих пор ограничивалась лишь проявлениями понимания и солидарности, осуждением Лукашенко, а также разговорами о санкциях и следственные миссии, должны быть направлены в Минск. В то время как Россия в последние дни еще раз подтвердила свое признание Лукашенко законным президентом Белоруссии и подчеркнула важность «поддержания порядка» в стране.

Эти суровые реалии заставляют лидеров белорусского демократического движения пересмотреть свою тактику, организацию и способность обеспечить более эффективную внешнюю поддержку.

Сначала протесты в Беларуси были направлены на проведение новых, честных выборов, освобождение политических заключенных и прекращение насилия, к которому прибег режим. Но сейчас основное внимание уделяется беззаконию, бесчеловечности, террору и изоляции, к которой хунта Лукашенко довела страну. И совсем не удивительно, что представителей режима белорусы сейчас называют фашистами.

Будучи по своей сути демократическим восстанием, то, что происходит в Беларуси, одновременно является политическим возрождением Беларуси как современного перспективной демократического европейского государства. И речь идет не только о восстановлении запрещенного бело-красно-белого национального флага, связанного с независимостью нации и восстановлением ее истории и языка, а все больше и о ее геополитической и цивилизационной самоидентификации.

Появление на европейской арене белорусского освободительного движения как политического фактора была неожиданной для Запада, России и даже большинства самих белорусов. Ее лидеры оказались, с одной стороны, между суровыми реалиями соседней хищнической России и экономической зависимости от нее, которую хитро культивировал Лукашенко ради собственной выгоды; а с другой — Западом, который до сих пор отстранялся от него из-за авторитаризма и расположение диктатора к России.

Но поскольку борьба с режимом Лукашенко обостряется и может стать еще грубее, а Россия, по-видимому, готова и в дальнейшем продолжать поддерживать диктатора, даже если это будет означать потерю той традиционной поддержки, которую она пока еще имеет у белорусов, мы наверняка приближаемся к определяющему моменту.

Если Европейский Союз действительно применит более жесткие санкции против режима Лукашенко, подтверждая свою поддержку белорусского демократического движения на долгосрочную перспективу, а страны Балтии, Польша и Украина будут продолжать демонстрировать свое добрососедство, это будет иметь влияние. И конечно, если новая администрация Байдена продолжит работу в направлении начальных своих заявлений о поддержке, все это в совокупности может стать потенциальным фактором, способным существенно изменить подходы к определению и применению приемлемых вариантов решения проблемы.

Многое будет зависеть от того, как лидеры демократического движения смогут скорректируют свою тактику с тем, чтобы не ослабить усилия устранить диктатуры и позволить своей стране осуществлять реальное самоопределение как во внутренней, так и во внешней политике.

Их призывы к армии и силам безопасности присоединиться к народу продолжатся, и, вероятно, ими будут предложены более подпольные формы сопротивления, чтобы избежать жестокости и массовых задержаний, которые применяются против открытых форм протеста и гражданского неповиновения. Также будут усилены призывы к забастовкам и другим мероприятиям, направленным на экономическую деструкцию системы Лукашенко.

Мощные западные интересы и вообще привлечение Запада будет жизненно важным, включая усилиями, направленными на сдерживание России от любых попыток исказить выбор белорусов.

Богдан Нагайло, британский журналист, дипломат, экс-сотрудник ООН, «Новое время»

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