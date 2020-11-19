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Тихановская встретилась с премьер-министром Нидерландов

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  • 19.11.2020, 22:14
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Тихановская встретилась с премьер-министром Нидерландов

Она объявила о создании центра универсальной юрисдикции преступников в форме.

Во время визита в Нидерланды экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 19 ноября встретилась с премьер-министром Марком Рютте.

«Она заявила, что для народа Беларуси очень важно, чтобы дела о нарушении прав человека были переданы в Международный уголовный суд в Гааге. Светлана также объявила о создании центра универсальной юрисдикции в Вильнюсе, который будет заниматься сбором данных о преступлениях режима против мирных белорусов», — сообщает телеграм-канал Тихановской.

На встрече обсуждены и будущие экономические санкции ЕС против предприятий, связанных с белорусскими властями. Как сообщалось, министры иностранных дел стран Евросоюза во время видеоконференции 19 ноября согласились с необходимостью введения третьего пакета санкций в отношении Беларуси.

Экс-кандидат в президенты рассказала Рютте о гибели Романа Бондаренко, которую она назвала убийством, а также о репрессиях в отношении активных участников дворовых и районных сообществ и жестокие действия силовиков против мирного населения.

«Тихановская заявила, что белорусы нуждаются в помощи мирового сообщества, и добавила, что поддержка демократии и прав человека не является вмешательством в дела другого государства, — говорится в сообщении. — На вопрос об отношениях с Россией Светлана ответила, что белорусская революция не имеет антироссийского характера, она продемократическая».

Рютте поинтересовался судьбой политзаключенных. Тихановская сообщила об уголовном деле в отношении ее супруга Сергея Тихановского и уточнила, что сейчас признанных правозащитниками узников совести в Беларуси уже 125. При этом в стране не возбуждено ни одного уголовного дела о насилии и пытках мирных протестующих.

Премьер-министр Нидерландов высказал «слова восхищения белорусским народом». Рютте заявил, что страна продолжит помогать Беларуси: королевство уже выделило 1,6 млн долларов на поддержку белорусского гражданского общества.

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