Недостаточная лояльность 2 Валерий Карбалевич

19.11.2020, 22:29

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Валерий Карбалевич

Политолог – о главной причине кадровых перестановок.

Юрия Сенько освободили от должности председателя Государственного таможенного комитета. Хотя Таможенный комитет нельзя назвать силовой структурой, с начала белорусской революции Лукашенко уволил секретаря Совета безопасности (дважды), председателя КГБ, председателя Комитета государственного контроля, генерального прокурора и министра внутренних дел.

Примечательно, что это часто бывает так: сначала идет сообщение о назначении чиновника на новую должность, а уже потом - об увольнении его с предыдущей ответственной должности.

Так было с бывшим секретарем Совбеза Валерием Вакульчик, министром внутренних дел Юрием Караевым и его заместителем Александром Барсуковым. И теперь такую же операцию сделали c Юрием Сенько. Почему так? Лукашенко сейчас сильно зависит от лояльности топ-номенклатуры. Поэтому информация об отставке маскируется информацией о новом назначении. Чтобы соломку подстелить.

Этим можно объяснить, что ответственные должностные лица в прошлом - бывший генеральный прокурор Александр Конюк и бывший секретарь Совета безопасности Андрей Равков - были назначены послами Беларуси в Армении и Азербайджане соответственно. Все чиновники должны видеть, что Лукашенко не бросает высокопоставленных чиновников. Для Конюка и Равкова эти назначения - почетная отставка.

Еще один важный момент. Сенько назначен послом в Китае. Это очень ответственная должность. Правильнее было бы назначить там чиновника чуть более высокого ранга. Например, в белорусской иерархии Генеральный прокурор (Александр Канюк) или секретарь Совета безопасности (Андрей Равков) имеют более высокий ранг, чем председатель Государственного таможенного комитета. Тем не менее, Сенько был назначен послом в Китае, а Конюк и Равков - послами в Армении и Азербайджане соответственно. То есть страны гораздо менее важные.

Что это значит? Что лояльность Александра Конюка и Андрея Равкова вызывает у Лукашенко сомнения. И их недавнее увольнение не было случайным.

То есть основная причина всех перестановок в высших эшелонах власти - отсутствие лояльности. Все остальные факторы отходят на второй план.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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