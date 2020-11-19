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Опубликован рейтинг самых надежных автомобилей

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  • 19.11.2020, 22:52
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Опубликован рейтинг самых надежных автомобилей
фото: caranddriver.com

Рейтинг надежности автомобилей составлен на основе анализа 329 000 автомобилей.

Автомобили Toyota Prius и Lexus NX были признаны самыми надежными. Они набрали 93 и 91 баллов из 100 в рейтинге, который составила и опубликовала организация Consumer Reports, передает liga.net.

ТОП-10 надежных авто по версии Consumer Reports выглядит так:

Toyota Prius (93);

Lexus NX (91);

Buick Encore (91);

Lexus GX (90);

Honda HR-V (90);

Toyota Prius Prime (88);

Hyundai Kona (87);

Audi A5 (86);

Audi A4 (86);

Mazda CX-5 (85).

фото: consumer reports/facebook

В то же время список самых ненадежных автомобилей возглавила Chevrolet Silverado с 13 пунктами из 100. Полный ТОП-10 ненадежных авто выглядит так:

Chevrolet Silverado (13);

Subaru Ascent (18);

Volkswagen Atlas (19);

Jeep Compass (21);

Volvo XC90 (26);

Chevrolet Colorado (26);

Tesla Model S (26);

Jeep Wrangler (27);

Ford EcoSport (28);

Volvo XC60 (28).

фото: consumer reports/facebook

Среди брендов самым надежным впервые была признана Mazda. Она сместила традиционных лидеров Lexus и Toyota, которые заняли второе и третье место. Успех Mazda связан с тем, что компания делает акцент на надежность, а не инновации, отметил Джейк Фишер из Consumer Reports в комментарии AP. По его словам, именно технологии часто стают проблемами новых автомобилей.

Самым ненадежным был признан бренд Lincoln (принадлежит Ford Motors). Второе место с конца заняла Tesla, третье – Volkswagen. Провал Tesla связан с неполадками в работе ее нового электрокара Tesla Model Y. Владельцы Model Y отмечали смещение кузовных панелей и некачественную покраску автомобиля.

Рейтинги надежности автомобилей Consumer Reports составлены на основе анализа 329 000 автомобилей 2000-2020 года выпуска. В организации обращали внимание на 17 проблемных областей. Среди них – как мелкие неприятности (скрип тормозов и плохая внутренняя отделка), так и серьезные неполадки (послегарантийный ремонт трансмиссии, сбои системами полного привода).

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