Опубликован рейтинг самых надежных автомобилей

Опубликован рейтинг самых надежных автомобилей2
- 19.11.2020, 22:52
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Рейтинг надежности автомобилей составлен на основе анализа 329 000 автомобилей.
Автомобили Toyota Prius и Lexus NX были признаны самыми надежными. Они набрали 93 и 91 баллов из 100 в рейтинге, который составила и опубликовала организация Consumer Reports, передает liga.net.
ТОП-10 надежных авто по версии Consumer Reports выглядит так:
Toyota Prius (93);
Lexus NX (91);
Buick Encore (91);
Lexus GX (90);
Honda HR-V (90);
Toyota Prius Prime (88);
Hyundai Kona (87);
Audi A5 (86);
Audi A4 (86);
Mazda CX-5 (85).
В то же время список самых ненадежных автомобилей возглавила Chevrolet Silverado с 13 пунктами из 100. Полный ТОП-10 ненадежных авто выглядит так:
Chevrolet Silverado (13);
Subaru Ascent (18);
Volkswagen Atlas (19);
Jeep Compass (21);
Volvo XC90 (26);
Chevrolet Colorado (26);
Tesla Model S (26);
Jeep Wrangler (27);
Ford EcoSport (28);
Volvo XC60 (28).
Среди брендов самым надежным впервые была признана Mazda. Она сместила традиционных лидеров Lexus и Toyota, которые заняли второе и третье место. Успех Mazda связан с тем, что компания делает акцент на надежность, а не инновации, отметил Джейк Фишер из Consumer Reports в комментарии AP. По его словам, именно технологии часто стают проблемами новых автомобилей.
Самым ненадежным был признан бренд Lincoln (принадлежит Ford Motors). Второе место с конца заняла Tesla, третье – Volkswagen. Провал Tesla связан с неполадками в работе ее нового электрокара Tesla Model Y. Владельцы Model Y отмечали смещение кузовных панелей и некачественную покраску автомобиля.
Рейтинги надежности автомобилей Consumer Reports составлены на основе анализа 329 000 автомобилей 2000-2020 года выпуска. В организации обращали внимание на 17 проблемных областей. Среди них – как мелкие неприятности (скрип тормозов и плохая внутренняя отделка), так и серьезные неполадки (послегарантийный ремонт трансмиссии, сбои системами полного привода).