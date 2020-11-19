Письмо из будущего 2 19.11.2020, 23:27

2,008

Белорусская машина времени.

- Я из будущего 2021 года. У нас все отлично, к нам вернулись сотни тысяч белорусов, мы дружим со всем миром, каждые выходные у нас идут масштабные праздники на улице Бондаренко, Тихановской, Колесниковой, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

Всех восстановили на учебу и рабочие места, раздали сотни национальных наград, тюрьмы не слышат криков, а только слезы бывших силовиков.

Пойду возьму кофе, прогуляюсь по центру, где все люди улыбаются, слушают пение птиц и играет свободная музыка, а не взрывы гранат. Мы чувствуем себя самой счастливой и единой нацией, мы невероятные. Весь мир нами гордится и помогает! Спасибо, что не сдались!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.