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Письмо из будущего

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  • 19.11.2020, 23:27
  • 2,008
Письмо из будущего

Белорусская машина времени.

- Я из будущего 2021 года. У нас все отлично, к нам вернулись сотни тысяч белорусов, мы дружим со всем миром, каждые выходные у нас идут масштабные праздники на улице Бондаренко, Тихановской, Колесниковой, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

Всех восстановили на учебу и рабочие места, раздали сотни национальных наград, тюрьмы не слышат криков, а только слезы бывших силовиков.

Пойду возьму кофе, прогуляюсь по центру, где все люди улыбаются, слушают пение птиц и играет свободная музыка, а не взрывы гранат. Мы чувствуем себя самой счастливой и единой нацией, мы невероятные. Весь мир нами гордится и помогает! Спасибо, что не сдались!»

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