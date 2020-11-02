закрыть
2 ноября 2020, понедельник, 8:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Санду обошла Додона на выборах президента Молдовы

  • 2.11.2020, 8:08
Санду обошла Додона на выборах президента Молдовы
Майя Санду
Фото: EPA

Ни один из кандидатов не получил 50% голосов, состоится второй тур.

Бывшая премьер-министр Молдовы, кандидат от партии «Действие и солидарность» Майя Санду выигрывает первый тур президентских выборов после подсчета 98,32% бюллетеней.

Об этом сообщает местное издание Newsmaker.

Согласно данным ЦИК Молдовы, за Майю Санду проголосовали 34,65% избирателей.

В то же время, за действующего президента Игоря Додона отдали свои голоса 33,89%.

По данным ЦИК, ни один из кандидатов не получил 50% голосов. Это означает, что в Молдове пройдет второй тур президентских выборов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич
Требуются санитары
Требуются санитары Андрей Санников
Дешевый ОМОН
Дешевый ОМОН Ирина Халип
Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!