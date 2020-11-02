Что показал воскресный Марш в Минске? 2 2.11.2020, 8:16

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Фото: ТАСС

Белорусы сражаются за тех, кто находится в заложниках таракана и его хунты.

Telegram-канал "Баста!" подвел итоги Марша "Не забудем, не простим!", который прошел в Беларуси.

"Белорусы отметили "Дзяды". Это не только память предков, это память про всех белорусов, которые попали под репрессии диктатуры. Десятки тысяч белорусов пробивались к народному мемориалу под взрывы гранат, пули, стаи бандитов из МВД.

Мы показали всему миру, что не только помним об убитых, но и сражаемся за живых, за тех, кто сейчас находится в заложниках фашистского режима таракана и его хунты", — пишет Telegram-канал.

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