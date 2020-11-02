В Беларуси складские запасы в промышленности побили пятилетний рекорд 3 2.11.2020, 8:27

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иллюстрационное фото

В каких областях сильнее всего завалены склады?

Сайт banki24.by ищет точки на карте Беларуси, которые пострадали от затоваривания больше остальных.

Запасы готовой продукции в белорусской промышленности достигли 5,057 млрд BYN. По сравнению со среднемесячным объемом производства это 68,5%.

Такой уровень складских запасов на 1 октября является самым высоким за пятилетку. Хуже было 1 октября 2013—2015 гг., когда запасы превышали 70%.

Начиная с июня, относительный уровень складских запасов двигается практически по траектории кризисного 2015 года, когда экономику сотрясала девальвация.

В июле ради сокращения складских запасов в машиностроении Минфин пошел на выпуск рублевых облигаций на общую сумму 200 млн BYN. Деньги были направлены сельхозникам, чтобы те купили застоявшуюся технику у промышленников. Выпуск облигаций со схожими характеристиками (на 100 млн BYN) был продан и в сентябре.

В Брестской области складские запасы составили 552,3 млн BYN, или 64,9% от месячного выпуска. Лидерами по объему запасов в регионе стали Брест (178,8 млн BYN) и Барановичи (132,2 млн BYN).

В Витебской области запасы готовой продукции достигли 523,7 млн BYN (51,8% месячного выпуска). Первые места по размеру запасов заняли предприятия Витебска (286,3 млн BYN) и Оршанского района (119,2 млн BYN). При этом на Оршанщине был зафиксирован и самый высокий относительный уровень запасов — 197,7% месячного выпуска.

В Гомельской области складские запасы достигли 433,4 млн BYN (28,3% месячного выпуска). У предприятий областного центра скопилась нераспроданная готовая продукция на 254,9 млн BYN.

В Гродненской области запасы готовой продукции составили 582,5 млн BYN (67,4% месячного выпуска). В Гродно крупные и средние компании держали на складах 275,3 млн BYN, в Лидском районе — 80,1 млн BYN, в Сморгонском районе — 77,7 млн BYN.

В Минской области складские запасы составили 1,297 млрд BYN (98,7% месячного выпуска). Безусловный лидер по запасам — Жодино, где предприятия накопили готовой продукции на 488,2 млн BYN (5,8 месяцев выпуска). Огромные запасы в Жодино связаны с работой БЕЛАЗа.

В Могилевской области складские запасы достигли 411,9 млн BYN (64,8% месячного выпуска). У предприятий Могилева запасы составили 186,2 млн BYN, у компаний из Бобруйска — 129,4 млн BYN.

В Минске запасы готовой продукции составили 1,256 млрд BYN (107,1% месячного выпуска). Лидерами по запасам в городе стали машиностроители (304,1 млн BYN) и производители транспортных средств (262,3 млн BYN).

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