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Латвия блокирует поставки электроэнергии с БелАЭС

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  • 2.11.2020, 8:33
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Латвия блокирует поставки электроэнергии с БелАЭС
Фото: ТАСС

Белорусская электроэнергия не попадет в страну и через Россию.

По словам Роланда Ирликса, занимающегося пост руководителя комиссии по урегулированию общественных услуг Латвии, в стране разработаны правила, благодаря которым в электросети не сможет попасть энергия из данной атомной электростанции. По его словам, для этого Россия, у которой с Беларусью есть межсетевое соединение, будет обязана подтвердить, что электричество, поступающее с ее территории в Латвию, производится не в Беларуси, пишет bdg.by.

Напомним, ранее Литва направила Беларуси ноту, в которой решительно осудила планы Минска начать производство электроэнергии на Островецкой АЭС. Официльный Вильнюс считает, что Беларусь не выполнила требования безопасности, построив электростанцию примерно в 30 км от литовской границы и в 50 км от Вильнюса, но Минск отвергает эти обвинения.

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