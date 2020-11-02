Латвия блокирует поставки электроэнергии с БелАЭС 5 2.11.2020, 8:33

6,191

Фото: ТАСС

Белорусская электроэнергия не попадет в страну и через Россию.

По словам Роланда Ирликса, занимающегося пост руководителя комиссии по урегулированию общественных услуг Латвии, в стране разработаны правила, благодаря которым в электросети не сможет попасть энергия из данной атомной электростанции. По его словам, для этого Россия, у которой с Беларусью есть межсетевое соединение, будет обязана подтвердить, что электричество, поступающее с ее территории в Латвию, производится не в Беларуси, пишет bdg.by.

Напомним, ранее Литва направила Беларуси ноту, в которой решительно осудила планы Минска начать производство электроэнергии на Островецкой АЭС. Официльный Вильнюс считает, что Беларусь не выполнила требования безопасности, построив электростанцию примерно в 30 км от литовской границы и в 50 км от Вильнюса, но Минск отвергает эти обвинения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».