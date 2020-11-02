Свобода уже близко 3 2.11.2020, 8:41

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Фото: AFP

Мы прошли огромный путь, который другие нации проходили десятилетиями.

«Марш против террора» показал фатальные сбои в силовой системе узурпатора, пишет Telegram-канал НЕХТА.

Полицаям удалось рассечь колонну протестующих. Но на этом «победы» лукашистов на сегодня можно считать оконченными. В действиях насиловиков читался явный рассинхрон и глубокое непонимание того, что делать: они бестолково высаживались из транспорта и погружались обратно; то перекрывали дорогу поперёк, то выстраивались вдоль тротуара; пятились от протестующих, а потом бежали всем скопом в неизвестном направлении. Апогеем стал инцидент, когда ментовские микроавтобусы зачем-то начали хаотично гоняться за людьми по полю.

С жестью прошлых выходных это не идет ни в какое сравнение. Всю неделю режимчик корчил из себя хунту, грозился отрубанием рук и вводом армии, а на выходе получилось шоу в стиле Бенни Хилла.

«Отцы-командиры» и рядовые полицаи явно начали осознавать, что когда Крысиный король потерпит окончательное фиаско, он выставит их крайними и «кинет» без малейших сомнений. Понимают это и белорусы. И больше не боятся.

Несмотря на показательные репрессии, люди продолжают каждое воскресенье упорно выходить на улицы. Марши стали привычным ритуалом. Воскресная прогулка вдоль шеренг военных — да как за хлебом в магазин. Белорусы уже не разбегаются при виде вооруженных отморозков. И даже их испуганная стрельба в воздух больше не пугает протестующих.

Показательным стал жест одного из участников Марша. Когда полицай наставил на него ружье, целясь в упор, мужчина расстегнул на груди куртку — «Стреляй!». Больше не страшно.

Несмотря на сложность маршрута и попытки полицаев не дать людям дойти до конечной точки, тысячи белорусов прорвались и воздали дань памяти жертвам советской власти в Куропатах. И это важный символизм, потому что именно такие вещи делают нас нацией. Кто-то скажет, что символы не важны, но посмотрите, какие ресурсы режим бросает именно на борьбу с символами. На закрашивание стен и снятие флагов. В борьбе идей уродливые призраки совка уже проиграли идеям Новой Беларуси вчистую. И оттого бесятся.

Скоро будет уже ровно три месяца, как белорусы встали на путь борьбы с оккупационным режимом. За этот короткий срок мы прошли огромный путь, который другие нации проходили десятилетиями. Свобода уже близко. Осталось меньше, чем вы думаете.

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