Как ситуация в Беларуси повлияла на бизнес одной финской компании 4 2.11.2020, 8:59

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По доходам компании Olvi ударил курс белорусского рубля.

Политическая нестабильность и существенное ослабление валютного курса «вносят большую неопределенность», отмечают аналитики Olvi, хотя до сих пор ситуация в стране не влияла на деятельность компании и потребительский спрос оставался нормальным, пишет «Завтра твое страны».

Пока нестабильная политическая ситуация в Беларуси не оказала существенного влияния на бизнес финской компании Olvi, владеющей заводом «Лидское пиво».

Как отмечается в отчете Olvi, в третьем квартале текущего года внутренний спрос на белорусском рынке остался на хорошем уровне, объем продаж и экспорт увеличились.

Продажи по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли на 16,3% и составили 70,5 млн литров. Лучшая квартальная динамика была только в Литве (+17,7%).

В целом за три квартала 2020 года на белорусском рынке продано 197,6 млн литров пива, напитков и воды. Это на 6,2% выше показателя 2019 года. В этот период по динамике Беларусь третья: в Литве прирост составил 15,9%, в Финляндии – 9,8%.

Финские владельцы «Лидского пива» не просто так акцентируют внимание на ухудшении обменного курса. Из-за ослабления рубля в евро белорусский рынок минусовал и в третьем квартале, и в целом по году.

Объем продаж в третьем квартале, в частности, составил 23,7 млн евро, что на 3,8% меньше аналогичного показателя 2019 года. За три квартала «Лидское пиво» реализовало продукции на 67,5 млн евро. Это на 4,9% ниже прошлогоднего показателя. Минусовали в деньгах также рынки в Эстонии и Латвии.

В целом, несмотря на пандемию, ее последствия и другие проблемы на отдельных рынках глобальный бизнес Olvi продолжил рост. В третьем квартале продажи выросли на 9,6% в литрах и на 2,4% в деньгах, чистая прибыль – на 5,8%. По итогам января-сентября компании группы произвели и продали 595,5 млн литров продукции (+6,5% к аналогичному периоду 2019 года) на 321,9 млн евро (+2,1%). Чистая прибыль Olvi составила 38 млн евро, что на 7,5% больше прошлогоднего показателя.

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