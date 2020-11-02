Идеологи проморгали «БелДжи» 1 2.11.2020, 9:35

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Фотофакт.

Идеологическая служба борисовского предприятия по сборке китайских автомобилей СЗАО «БелДжи» совершенно игнорирует бело-красно-белую расцветку нескольких зданий на заводской территории, пишет ex-press.by.

В частности, речь идет о гостинице и пожарном депо.

И это в то время, когда суды принимают во внимание то, что даже бело-розово-белой пастилой можно выражать свои протестные настроения!

Десятки тысяч работников коммунальных и не только коммунальных служб по всей стране под пристальным присмотром мужественных правоохранителей неустанно закрашивают и даже выжигают идеологически неправильные сочетания цветов, от которых вполне здоровым, на первый взгляд, людям, становятся плохо.

И в это время на «БелДжи» игнорируют наличие данного сочетания. Возможно, у процветающего предприятия нет столько денег, чтобы всю красную полосу закрасить белой краской. Но ведь можно рядом с красной полосой провести тоненькую зеленую — был бы совсем другой коленкор. И, опять же, идеологическая атака отбита. А то «зефирки» в руках пристально рассматривают, а бревно, в виде раскрашенных здания СЗАО «БелДжи», не видят!

— Где разум, где логика? — как спросил бы в этом случае Вовочка из известного анекдота.

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