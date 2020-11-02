Польша снова требует от «Газпрома» снизить цену газа 1 2.11.2020, 9:45

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В предыдущий раз российская компания была вынуждена выплатить компенсацию.

Польская газовая компания PGNiG в воскресенье, 1 ноября направила ПАО "Газпром"и ООО "Газпром экспорт" запрос на пересмотр контрактной цены на природный газ, поставляемый на основании долгосрочного контракта на поставку газа от 25 сентября 1996 года, направленный на снижение цены, передает "Интерфакс".

Долгосрочный контракт на поставку российского газа в Польшу по новому газопроводу "Ямал-Европа" (так называемый "Ямальский контракт") был подписан 25 сентября 1996 года. Он предусматривает поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб.м в год. Договор действует до 2022 года и польская сторона регулярно заявляет о нежелании его продлевать.

Согласно условиям этого контракта, новая цена может вступить в силу через три года после очередного изменения цен.

PGNiG напоминает, что сейчас ведет переговоры о снижении цены с 1 ноября 2017 года, поэтому решила отправить запрос на новое снижение цены спустя трехлетний период - с 1 ноября 2020.

В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж принял решение по иску PGNiG о ретроактивном пересмотре цены с 1 ноября 2014 года, обязав "Газпром" выплатить польской компании $1,5 млрд. "Газпром" выплатил разницу, оставив, впрочем, за собой возможность продолжить обжалование этого решения.

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