«Минск, жди меня в следующее воскресенье!» 2 2.11.2020, 9:53

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Фото: onliner.by

Мы не свернем.

Читательница сайта Charter97.org, которая приняла участие в воскресном Марше, написала искреннее письмо, адресованное своей подруге.

«Ленка, как же страшно, когда рядом стреляют.Когда шумовые взрываются. Когда людей хватают прямо у тебя под ногами. Страшно, но в то же время просыпается такая обида и ярость. Обида за тех, кого схватили, за тех, кто пострадал. Злость на себя, раз могут так спокойно бить и хватать, значит надо идти вперед. А ты боишься, ноги как ватные, сердце бьется как сумасшедшее. В ушах шум от криков и взрывов, болит рука, хочется убежать и спрятаться где-нибудь, где тихо и тепло. Но злость заставляет идти, идти мимо этих в балаклавах, смотря некоторым в глаза.

Ты знаешь, они не могут выдержать взгляд, практически все отводят глаза. Стыдно? Если у псов в черном еще осталась совесть, то да, стыдно. Может, им страшно? Там были военные, скорее всего — срочники. Дети, им и правда страшно. Большинство не могут выдержать взгляд женщин. Им стыдно и страшно.

Когда я это понимаю, мой страх, нет, панический ужас, уходит. И я иду вперед, мимо людей в черном, мимо оливковых. Рядом боевая подруга, идем сцепившись с ней в локтях (не хватало еще и ее потерять). Вот парень, который распахивает куртку перед направленным на него оружием с криком «Стреляй! Мы не боимся», пожилая женщина, которая смело разговаривает с псами, ругается. Военный в возрасте снимает шлем и балаклаву, говорит с ней спокойно, говорит, что он не враг, просит людей не выходить на проезжую часть, потому что там ОМОН.

Мы идем к назначенной цели. Мы не свернем, мы будем смотреть в глаза каждому зверю у нас на пути. Мы дойдем! До конца! До победы! Минск, жди меня в следующее воскресенье!» — пишет наша читательница.

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