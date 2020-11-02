Битва взглядов 2.11.2020, 10:13

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Мы недооцениваем степень истощения власти.

Казалось бы, марш в Куропаты можно было не разгонять: ведь целью «террористов» и «наркоманов» в первый день ноября был не центр Минска и даже не спальные районы, а лес на окраине столицы. Но те, кому «отступать некуда», в очередной раз выбрали насилие, пишет «Салiдарнасць».

На самом деле это поразительно: кто мог представить, что протесты против фальсификации результатов выборов будут длиться уже почти три месяца? Что множество людей раз за разом будут рисковать свободой, здоровьем, а то и жизнью, чтобы продемонстрировать свою гражданскую позицию? Что медики будут выстраиваться в цепочки солидарности? Что пенсионеры будут устраивать собственные марши?..

Сложилась невероятная ситуация: правящая команда, имея в своем распоряжении колоссальный репрессивный механизм, за 85 дней так и не смогла задушить протест. В свою очередь, сторонники перемен не в состоянии добиться, чтобы человек, «наевшийся» власти, наконец-то встал из-за стола и направился к выходу.

Так и стоят они напротив друг друга в ожидании. По сути, сейчас уже многое сводится к тому, кто первый «моргнет». Демонстранты ли устанут выходить на улицы, или сломается дубинка, которой орудует самодержавие…

На первый взгляд, в краткосрочной перспективе незавидным выглядит положение протестующих. Они уперлись в стену омоновских щитов, которая стала последним, но пока действенным аргументом диктатуры.

Фокус в том, что мы не знаем реального положения дел во власти. Виден лишь ее фасад, с которого по краям откалываются кусочки, но в целом он еще стоит. Однако можно лишь догадываться, что на самом деле происходит внутри.

События последних недель выстраиваются в цепочку, демонстрирующую, что там обстановка далека от благополучной.

Визит Александра Лукашенко в СИЗО КГБ был бы невозможен, если бы он считал, что контролирует ситуацию.

Отмена в последний момент провластного митинга показала, что сбоить начинает ранее безотказный административный ресурс.

Перестановки в рядах силовиков, которых, по официальной версии, бросили на укрепление гражданской администрации в регионах, также свидетельствуют о том, что дела идут совсем не так, как хотелось бы властям.

Наконец, срочное закрытие границы, когда на протяжении нескольких часов в Беларусь не пускали даже её граждан, обнаружило, что управленческие решения, похоже, принимаются в состоянии аффекта: в результате механизмы исполнения приказов приходится корректировать уже в процессе.

Проблемы протеста очевидны. Однако, возможно, мы недооцениваем степень истощения власти, которая тоже не железная. С уверенностью можно говорить о том, что это противостояние – экзамен на выносливость и упорство для обеих сторон.

…На провластном митинге 16 августа Юрий Караев высказался в том духе, что митинги противников Александра Лукашенко продлятся не дольше, чем «пару недель». Таковы на тот момент были ожидания министра и власти в целом. С тех пор прошло два с половиной месяца, и Караев уже далече, а протесты никуда не делись.

Главу МВД демонстранты уже – называйте, как хотите – превозмогли, перетерпели, вынесли. И это дает осторожные основания для надежды, что в главной «битве взглядов» сторонники перемен тоже возьмут верх.

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