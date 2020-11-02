На счетах Минфина в Нацбанке остается все меньше реальных денег 5 2.11.2020, 10:55

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Задача по выплате долгов усложняется.

Каждый месяц власти публикуют данные об активах Нацбанка и банковской системы в целом. Из этих таблиц можно почерпнуть немало полезной информации о состоянии дел в белорусской экономике, пишет сайт banki24.by.

На 1 октября чистые иностранные активы НБРБ составили 6,765 млрд USD. Это значит, что валовые иностранные активы регулятора на такую сумму оказались выше его пассивов.

Иностранные активы Нацбанка включают монетарное золото, валюту в НБРБ и все виды размещения средств у нерезидентов. Так как в Беларуси нет банков с рейтингом инвестиционной категории по шкале агентств Fitch, S&P и Moody’s, валютные активы регулятора по большей части должны храниться за границей. Если это будет не так, то их не зачтут в ЗВР.

С начала года чистые иностранные активы Нацбанка упали на 2,050 млрд USD. Это довольно точно совпадает с валютными интервенциями регулятора на внутреннем рынке. Значит активы НБРБ были потрачены на погашение паники на валютном рынке внутри страны.

Иностранные активы Нацбанк делятся на 2 категории — это активы в свободно конвертируемых валютах и активы в ограниченно конвертируемых. К свободно конвертируемым валютам относятся доллар и евро, к ограниченно конвертируемым — юань.

К 1 октября НБРБ держал в СКВ около 5,979 млрд USD на чистой основе, а в ОКВ — 785,8 млн USD. Судя по динамике активов СКВ в 2020 году (минус 1,956 млрд USD), валютные интервенции Нацбанка шли за счет них.

Основную массу активов регулятора в ОКВ составляют китайские юани. Последнее крупное вливание произошло в декабре 2019 года. Тогда Шанханский филиал Банка развития Китая предоставил Беларуси срочный кредит на 3,5 млрд CNY.

Внутри страны Нацбанк имеет отрицательные валютные требования к органам госуправления. Это значит, что органы госуправления хранят на счетах в НБРБ свою валюту. В белорусских условиях таким хранителем валюты выступает Минфин.

На 1 октября Минфин сектор госуправления держал на счетах в НБРБ 4,655 млрд USD. Это своеобразная валютная заначка властей для выплаты госдолга.

С начала года «заначка» сократилась на 367,4 млн USD, причем 397 млн USD были потрачены в сентябре. В августе траты достигали 171,4 млн USD, в июле — 226,4 млн USD. Таким образом, за 3 месяца запасы Минфина усохли на 794,8 млн USD.

В октябре Беларусь получила кредит ЕФСР на сумму 500 млн USD. Однако этот кредит почти целиком пошел на уплату газовых долгов. Поэтому Минфин мог пополнить валютные запасы за счет квартальных налогов и дивидендов госкомпаний.

В ноябре такой хорошей картинки по новым кредитам, налогам и дивидендам не ожидается. По этой причине валютные депозиты Минфина скорее всего вернутся к падению.

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