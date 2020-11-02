Как гомельчане протестовали в воскресенье 1 2.11.2020, 11:05

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«Муры», акция сотрудников БЖД и флешмобы в своих микрорайнов.

Вчера в Беларуси вновь прошли мирные акции, пишет сайт «Сильные новости».

Днем гомельчане обратили внимание на большое скопление милицейских машин на площади Ленина. Нашлось место и автозаку. В воскресенье люди прогуливались небольшими компаниями по Советской. Примерно в 15.30 в районе сквера им.Громыко собралась колонна примерно из двух десятков человек: девушки начали петь «Муры», иногда сигналили машины.

В районах продолжились флешмобы. Так, например, жители Волотовы стали в цепочку солидарности с бело-красно-белыми флагами.

Присоединились к акции и жители Фестивального. Они поддержали бастующих рабочих и студентов. «Вместе до победы! Гомель с вами!» — заявили они.

Ближе к вечеру на акцию вышли сотрудники Белорусской железной дороги. «Мы выражаем солидарность всем бастующим рабочим заводов, а также работникам других организаций, в том числе работникам Белорусской железной дороги», — говорят они.

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