Ученые выявили людей, которые не заболевают COVID-19 5 2.11.2020, 11:10

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Это не связано с соблюдением известных профилактических мер и использованием средств индивидуальной защиты.

Учеными выявлены люди, которые не заражаются новым вирусом и не заболевают COVID-19, несмотря на многократные контакты с инфицированными коронавирусом. Об этом сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян, пишет healthinfo.ua.

Тотолян сообщил, что исследователями была выявлена особая категория людей, которые не заболевают COVID-19.

«Есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями», - подчеркнул ученый.

Что именно обусловливает подобную невосприимчивость к коронавирусу, сказать пока невозможно. Специалисты еще не определили биомаркеры, позволяющие людям иметь резистентность к ковиду. Ясно одно: это не связано с соблюдением известных профилактических мер и использованием средств индивидуальной защиты. Неуязвимость обеспечивают особенности организма. Какие – ученым только предстоит понять.

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