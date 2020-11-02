Беларусь лишилась уже трех больших спортивных турниров 4 2.11.2020, 12:01

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Фото: Getty Images

На очереди — хоккейный чемпионат мира.

Вы наверняка в курсе ситуации, развернувшейся в белспорте после 9 августа – огромное количество атлетов (уже более 1000!) выступило против насилия и за проведение новых честных выборов. После этого значительная их часть столкнулась с прессингом со стороны госсистемы – увольнениями из нацкоманд, лишением стипендий и так далее. Такая ситуация обеспокоила даже МОК – в данный момент комитет ведет собственное расследование, итогом которого может стать лишение Беларуси возможности выступать под национальным флагом на Олимпийских играх. Однако санкции МОК пока гипотетические – а вот крупных международных спортивных стартов страна лишается уже сейчас. На таком фоне завис вопрос о проведении в Беларуси чемпионата мира в излюбленном виде спорта Александра Лукашенко – хоккее, пишет «Трибуна».

Первой в этом списке стала Всемирная шахматная олимпиада, которая должна была пройти в Беларуси в 2022-м году. Право на ее проведение этого топ-турнира Беларусь получила в конце 2018-го – по тогдашним прогнозам, на него в Минск должны были приехать более 3 тысяч игроков из 180 стран и около 2 тысяч сопровождающих, туристов и журналистов. К тому же в контракте с ФИДЕ на проведение соревнований стоимость затрат по некоторым пунктам белорусской стороне удалось снизить на 30 процентов.

Но в начале октября 2020-го все изменилось. Чуть меньше, чем через два года после того, как Александр Лукашенко называл Беларусь «одной из мощных шахматных держав», его правительство приняло решение отказаться от проведения турнира – а в ФИДЕ заявили о том, что белорусское министерство спорта не смогло гарантировать авансовые платежи и страховку. В свою очередь, замглавы Белорусской федерации шахмат Николай Зарубицкий объяснил такой шаг нецелесообразностью затрат на Олимпиаду – суммарно она могла стоить 13 млн долларов. В 2018-м эта сумма почему-то никому не казалась фатальной.

Впрочем, и с отказом от Олимпиады избежать крупных трат вряд ли получится – глава БФШ Анастасия Сорокина рассказывала, что неустойка способна оказаться и «суммой с шестью нулями». «Это беспрецедентный случай – впервые в истории страна отказывается от проведения такого значимого мероприятия Это огромная площадка как для спортсменов, так и для бизнеса. По количеству стран она может сравниться только с ассамблеей ООН. Такое количество стран даже в Олимпийских играх очень тяжело собрать», – сетовала Сорокина. Сейчас она работает над минимизацией ущерба для всех сторон в командировке в Москву, которую чуть не сорвали белорусские силовики.

Конечно, нельзя не сказать, что сейчас основной причиной отказа выставляют коронавирус – об этом говорил Зарубицкий, да и отреклась от Олимпиады наша страна якобы еще в июне. Впрочем, президент ФИДЕ, бывший российский вице-премьер Аркадий Дворкович хоть и называл волнения в Беларуси не основной причиной, но отмечал, что они «не помогают». А уж после инцидента с Сорокиной, которая является одним из вице-президентов ФИДЕ, у международной федерации наверняка возникли вопросы и к тому, как в стране могут отнестись к участникам турнира.

В октябре список потерь увеличился. Европейская легкоатлетическая ассоциация объявила, что «по техническим причинам» переносит из Беларуси турнир Суперлиги в 2021-м. По сути, это командный чемпионат Европы, в котором должны были принять участие спортсмены из Польши, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Украины и Португалии. Ну и белорусы на правах хозяев турнира – ведь в 2017-м сборная страны вылетела из Суперлиги, а в 2019-м не смогла вернуться по спортивному принципу. Видимо, команде теперь придется снова пробовать подняться из Д2.

Суперлигу в Беларусь очень старался привезти экс-глава БФЛА Вадим Девятовский – этого функционеру удалось добиться в августе 2019-го в преддверии легкоатлетического матча США – Европа в Минске. Ровно через год судьба экс-молотобойца круто изменилась. После выборов всегда топивший за Лукашенко чиновник вдруг заявил, что это «не его президент» – и успел пояснить, что сделал это по просьбе брата (который, как оказалось, пытался покончить с собой).

После этого Девятовский просто пропал на месяц и объявился только на сентябрьской внеочередной конференции БФЛА, где его на посту председателя федерации сменил Иван Тихон, что осудили на всемирном атлетическом уровне. Пост про отречение от Лукашенко незадолго до этого был удален, а сам Девятовский рассказывал, что как только справится с проблемами сдавшего организма, тут же «вернется и подхватит то, что мы имеем», но пока так и не вернулся. В общем, истории странная – а странные истории, несомненно, настораживают международные федерации.

Еще один турнир, который должен был состояться в Беларуси, но не состоится – чемпионат Европы по фехтованию-2020. Право на его проведение страна получила в 2018-м – планировали задействовать Дворец спорта, а участниками ждали более 500 атлетов. Выборы вообще никак не должны были влиять на форум, ведь его предполагалось провести в июне. Но в апреле 2020-го из-за коронавируса соревнования отложили на неопределенный срок, а в начале октября просто-напросто отменили – президент Европейской конфедерации фехтования (и заодно глава Олимпийского комитета России) Станислав Поздняков тоже объяснил это «эпидемиологической ситуацией». Следующий ЧЕ пройдет в 2021-м в Болгарии – а вот Беларуси никаких «компенсирующих» соревнований на будущее не пообещали. Не из-за сильной ли политической неопределенности этого будущего?

На таком фоне максимально интересным вопросом становится проведение хоккейного ЧМ-2021, который должен пройти в Минске и Риге. Глава международной федерации Рене Фазель в сентябре говорил, что ему «тревожно видеть происходящее в Беларуси», и прямо в тот момент провести в стране турнир было бы невозможно. А на днях функционер признал, что турнир может быть перенесен, если безопасность болельщиков, игроков и персонала окажется под серьезной угрозой. При этом политическое руководство Латвии больше не хочет проводить турнир совместно с Беларусью – премьер-министр Кришьянис Кариньш прямо заявил, что сильно сомневается в готовности многих хоккейных сборных отправиться в Минск.

Важной датой в понимании статуса турнира будет 16 ноября. Именно тогда эксперты ИИХФ, имена которых не называются, должны представить совету федерации, что соберется в онлайн-формате, свой анализ рисков проведения ЧМ в Минске. Интересно, что в Латвии на днях заявили, что способны обустроить вторую необходимую для проведения турнира на своей территории площадку за четыре месяца – то есть в случае быстрого решения в свою пользу как раз успеют.

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