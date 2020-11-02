«Заводчане, пришло время показать нашу солидарность» 5 2.11.2020, 12:13

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иллюстрационное фото

Работники Мозырского нефтеперерабатывающего завода нуждаются в нашей поддержке.

- 30 октября, 6 смелых и решительных заводчан вышли к проходной Мозырского нефтеперерабатывающего завода с плакатами. Днем им предложили уволиться «по собственному желанию». После отказа на это предложение, по завершению рабочего дня, их задержали сотрудники ГАИ прямо по дороге домой, пишет телеграм-канал «Баста».

Сегодня утром перед проходной НПЗ собралось 20 человек. Милиционеры всех загнали в здание. Собраться не давали.

Заводчане, братья и сестры! Пришло время показать нашу солидарность с задержанными! Можно молчать, делать вид, что тебя это не касается, но это не изменит того беззакония и несправедливости, что происходит в стране. Ведь на их месте мог оказаться каждый из нас!

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