Более 200 преподавателей и сотрудников БГМУ подписали обращение к ректору 8 2.11.2020, 12:20

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Массовое отчисление студентов - беспрецедентное и безосновательное.

Несмотря на то, что за волной отчисленных студентов может последовать волна уволенных преподавателей, более двух сотен сотрудников БГМУ не испугались: «Мы, преподаватели и сотрудники учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», руководствуясь п. 55 Устава учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», принципами законности, гуманизма, этики и морали, считаем необходимым довести до вашего сведения следующее», пишет «Онлайнер» .

«1. 28.10.2020 в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» состоялось беспрецедентное событие — массовое отчисление студентов, принимавших участие в различных мирных гражданских акциях и высказывающих свое отношение к общественно- политическим процессам, происходящим в государстве, что являлось реализацией их неотъемлемого права согласно ст. 33 Конституции Республики Беларусь.

2. Согласно п. 44 Устава учреждения образования „Белорусский государственный медицинский университет“: „Отчисление как мера дисциплинарной ответственности может быть применено за: длительное отсутствие (более тридцати дней, а для лиц, осваивающих содержание образовательных программ дополнительного образования взрослых, более трех дней) без уважительных причин на учебных занятиях (занятиях) в течение учебного года; систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей обучающимся, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного взыскания“.

3. Никто из отчисленных студентов не соответствует указанным в п. 2 настоящего обращения критериям, а ряду студентов единичные пропуски занятий были выставлены задним числом настолько поспешно, что пришлись на те занятия, на которых они присутствовали. Следовательно, их отчисление произведено незаконно и расценивается нами как политически мотивированная акция возмездия за неугодную администрации университета гражданскую позицию. Подобные действия администрации университета не только грубо нарушают права отчисленных студентов (ст. 33, 35, 36, 40, 49 Конституции Республики Беларусь; пп. 1 и 2 ст. 3 Кодекса Республики Беларусь „Об образовании“), но и являются демонстрацией неуважения к нормам действующего законодательства Республики Беларусь и Устава учреждения образования „Белорусский государственный медицинский университет“.

4. Мы полагаем, что подобные действия администрации университета могут привести к существенной радикализации и усилению протестов, поляризации в студенческой и преподавательской среде.

5. Все эти события неизбежно приведут к серьезным имиджевым последствия для университета в глазах общественности и зарубежных партнеров и, как следствие, к сворачиванию ряда программ, эмиграции наиболее талантливых студентов за рубеж, где им уже предлагаются различные возможности получения образования, а также к уменьшению количества иностранных граждан, желающих получить образование в нашем университете.

6. Мы требуем:

6.1. Отменить изданный с нарушением норм действующего законодательства Республики Беларусь и Устава учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» приказ об отчислении ряда студентов как дискриминирующий их по политическим и гражданским убеждениям.

6.2. Приступить к формированию в университете атмосферы взаимного доверия и партнерских взаимоотношений.

7. В случае отказа в удовлетворении наших требований мы оставляем за собой право требовать созыва Совета университета, обращаться в республиканские и международные организации, в том числе академические, с ходатайством о приостановлении членства университета в Болонском процессе за грубое попрание принципа академических свобод, а также добиваться иными законными методами и способами отмены незаконного приказа об отчислении студентов, реализации их прав на образование и компенсацию причиненного морального вреда, настаивать на смене руководства университета, оказавшегося не только не способным в сложной ситуации обеспечить нормальную работу университета, но и безграмотными действиями в сложный социально-политический период для государства спровоцировавшим рост протестных настроений в студенческой среде».

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