Российский государственный телеканал осудил действия лукашенковских силовиков

Российский государственный телеканал осудил действия лукашенковских силовиков16
- 2.11.2020, 12:19
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Видеофакт.
В Сети появилось видео эфира новостей на российском государственном телеканале "Москва24". Ведущие новостей раскритиковали действия лукашенковских силовиков на Марше в Минске.
Отметим, что это не первый сигнал, который передается Лукашенко через эфиры российских телеканалов. Ранее НТВ заявило, что Россия не будет давать деньги белорусскому диктатору, который не исполняет свои обещания.
Москва 24 — круглосуточный информационно-познавательный телеканал с центром вещания в Москве. Создан ВГТРК по инициативе мэра города Москвы Сергея Собянина.