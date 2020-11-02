Российский государственный телеканал осудил действия лукашенковских силовиков 16 2.11.2020, 12:19

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Видеофакт.

В Сети появилось видео эфира новостей на российском государственном телеканале "Москва24". Ведущие новостей раскритиковали действия лукашенковских силовиков на Марше в Минске.

Отметим, что это не первый сигнал, который передается Лукашенко через эфиры российских телеканалов. Ранее НТВ заявило, что Россия не будет давать деньги белорусскому диктатору, который не исполняет свои обещания.

Москва 24 — круглосуточный информационно-познавательный телеканал с центром вещания в Москве. Создан ВГТРК по инициативе мэра города Москвы Сергея Собянина.

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