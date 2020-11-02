Ученые обнаружили у утконосов способность светиться в темноте 2.11.2020, 12:31

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Утконосы стали третьим примером биолюминесценции среди млекопитающих.

Американские ученые обнаружили еще одну особенность утконосов. По их словам, эти животные способны светиться в темноте. Зеленоватое свечение утконосов под действием ультрафиолетового излучения – это третий пример биолюминесценции среди млекопитающих, пишет zn.ua.

До сих пор было известно только два таких вида: американские сумчатые опоссумы и белки-летяги. Оба эти вида проявляют активность по ночам, как и утконосы. Поэтому ученые решили проверить их способность к биолюминесценции.

В ходе исследования они изучили образцы, которые хранятся в Филдовском музее естественной истории и Музее Университета штата Небраска, — чучела двух самцов и одной самки. При обычном освещении их мех выглядит бурым, однако при освещении ультрафиолетом он люминесцировал, испуская сине-зеленое свечение.

Поглощая УФ-фотоны с длиной волны от 200 до 400 нанометров, утконосы переизлучают их в видимом диапазоне, на длине 500-600 нанометров, причем независимо от пола. Вероятно, такая способность является адаптацией к ночному образу жизни. Благодаря этому утконосы могут замечать друг друга и взаимодействовать даже при недостатке освещения.

Опоссумы и белки-летяги относятся к подклассу зверей, а утконосы – к «первозверям». ученые обращают на этот факт особое внимание, поскольку теперь им известны примеры биолюминесцирующих животных из всех подклассов и инфраклассов млекопитающих, пусть пока и по одному.

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