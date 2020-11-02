Выборы президента США: Байден опережает Трампа на 10% по всей стране

Выборы президента США: Байден опережает Трампа на 10% по всей стране6
- 2.11.2020, 12:48
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В колеблющихся штатах отрыв на уровне статистической погрешности.
Президент США Дональд Трамп отстает на 10 процентов на национальном уровне в последние дни своей кампании по переизбранию. Всю кампанию Трамп сталкивается с существенным общественным беспокойством по поводу пандемии коронавируса, но с широким одобрением его управления экономикой, показывает новый опрос от Wall Street Journal и NBC News, пишет «Зеркало недели. Украина».
Бывший вице-президент Джо Байден лидирует над Трампом с 52%. Показатели опроса в сравнении с сентябрем изменились лишь на один процент. В частности, женщины и пожилые люди выступили против президента, как показал опрос, при этом обе группы отдают предпочтение Байдену с двузначным отрывом.
Тем не менее опрос показал, что гонка ужесточается, когда поле битвы сужается до 12 ключевых штатов. Перевес Байдена в этих регионах лишь 6 процентов – 51% против 45%, по сравнению с 10% в октябре.
Преимущество Байдена в колеблющихся штатах находится в пределах статистической погрешности опроса.
Поддержка Трампа остается сильной среди его электоральной базы – в основном рабочего класса, белых избирателей, которых много в колеблющихся штатах.
Хотя в конечном итоге результат выборов будет определен на основании результатов в масштабе штатов, которыми руководствуется Коллегия выборщиков, лидерство Байдена в национальном масштабе шире, чем у любого кандидата в президенты за более чем два десятилетия в последние дни кампании.