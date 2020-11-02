Работники заводов продолжают присоединяться к забастовке 1 2.11.2020, 13:22

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Растет стачка на БМЗ и «Беларуськалии».

В Жлобине еще двое сотрудник БМЗ Дмитрий Ольховик и Олег Шанюк присоединились к стачке. Они поддержали Сергея Анисимова, Алексея Авдеева и Дмитрия Дуборенко. Растет стачка на ОАО «Беларуськалий», пишет сайт «Белорусы и рынок».

Рабочий БМЗ Дмитрий Ольховик написал в заявлении, что присоединяется к стачке с 1 ноября и требует от руководства выполнения условий, заявленных в народном ультиматуме.

Олег Шанюк отработал на заводе 31 год. Со 2 ноября он так же присоединился к стачке.

«Требую прекратить издевательства над белорусским народом, требую освободить всех политзаключенных. Мои дети должны жить в свободной стране. Я хочу, чтобы к металлургам относились не как к людям второго сорта. Мы отдаем здоровье стране, работая в ужасных условиях и получая за это копейки. Я не хочу спонсировать этот режим», — рассказал в своем видеообращении мужчина.

Также стало известно, что растет стачка на ОАО «Беларуськалий». Утром о забастовке объявил машинист горных выемочных машин участка ПУРВ и БВР Березовского рудника 1РУ Андрей Федорович. Об этом сообщает телеграм-канал стачкома.

Также к забастовке присоединились Валентин Скарбич, специалист 7 разряда 2 РУ, которому до пенсии осталось всего полтора года. У Валентина стаж 33 года.

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